Grimma/Leipzig

Auf der Partner Pferd vom 17. bis 20. Januar auf der Leipziger Messe wird auch fürs Kinderreitfest und den Freizeit-Pferdesport in Grimma getrommelt. Dazu ist der Kinderreitfest-Verein in der Messehalle 3 mit einem eigenen Stand (C 10) präsent. Laut Vizechef Mario Rost hilft die Reitvereinigung Gestüt Grimma/Bahren bei der personellen Absicherung. Der von der Stadt Grimma gestellte Stand sei an allen vier Tagen von 8 bis 18 Uhr mit jeweils drei Personen besetzt.

Interessenten können sich hier nicht nur über das vom Verein organisierte Kinderreitfest informieren, das in diesem Jahr seine 9. Auflage erlebt. Auch Material der Stadt Grimma, des Muldentaler Bauernverbandes und von Sponsoren liegt aus. Außerdem laufen Videofilme über das beliebte Reitevent auf den Böhl’schen Wiesen in Dauerschleife.

Prominente Pferdesportler auf Partner Pferd erwartet

Rost und seine Leute erwarten zudem prominente Pferdesportler zur Autogrammstunde. Die erfolgreichen Reitspringer Michael Kölz ( Leisnig) und Philipp Schober ( Rothenburg bei Görlitz), die das Grimmmaer Kinderreitfest schon lange unterstützen, geben sich ebenso ein Stelldichein wie die mecklenburgischen Springreiter Holger Wulschner und André Thieme.

Reitspringer Michael Kölz aus Leisnig wird auf der Partner Pferd 2019in Leipzig erwartet. Quelle: Christian Modla

Für den Donnerstag hat sich zudem Susann Krönert, Geschäftsführerin des sächsischen Landespferdesportverbandes, angekündigt. Für Rost eine Wertschätzung der Arbeit in Grimma, wo zum Kinderreitfest 2019 auch die Landesbestenermittlung in der Vielseitigkeit über die Bühne geht.

Die Sechs- bis 18-Jährigen sitzen dabei auf den Rücken von Ponys und Großpferden. Rost & Co ist die vielseitige Ausbildung der jungen Reiter wichtig. Der Wettkampf besteht aus Dressur, Springen und Geländereiten und hat eine lange Tradition an der Mulde.

Das 8. Kinderreitfest Grimma stand im vergangenen Jahr am zweiten September-Wochenende wieder in Grimma auf den Böhlschen Wiesen an. Für Zuschauer, Ross und Reiter immer ein Erlebnis: das Wasserhindernis. Quelle: Thomas Kube

In Kontakt mit Pferdefreunden aus anderen Bundesländern

Der Vereinsvize wird die Partner Pferd auch wieder nutzen, um in den Messehallen mit Pferdefreunden aus anderen Bundesländern in Kontakt zu kommen und neue Sponsoren an Land zu ziehen. „Für mich ist die Messe ein wichtiger Ort für Gespräche“, sagt er. Zum 9. Kinderreitfest am 7. und 8. September liege die Messlatte hoch. Wie im vorigen Jahr werden erneut etwa 250 junge Reitsportler zu den Wettkämpfen erwartet. Einen Wermutstropfen muss Rost aber ins Glas schütten: Den Fahrwettbewerb wird es nicht wieder geben. 2018 gab es hier nur eine Nennung.

Das Kinderreitfest findet jedes Jahr auf den Böhlschen Wiesen in Grimma statt. Quelle: Thomas Kube

Die Partner Pferd auf dem neuen Messegelände in Leipzig ist eine Mischung aus internationalem Spitzensport, vielseitigem Programm und Abendshow. Über 250 Aussteller präsentieren sich in den Hallen.

Von Frank Prenzel