Grimma

Bereits zum zehnten Mal wird in diesem Jahr der Johann-Gottfried-Seume-Literaturpreis verliehen. Der Internationale Johann-Gottfried-Seume-Verein „Arethusa“ Grimma hat jetzt die Ausschreibung veröffentlicht, Autoren können damit ab sofort Texte einreichen. Der Preis, der mit 3000 Euro dotiert ist, wird am 7. Dezember während einer festlichen Veranstaltung in Grimma überreicht. Die Preisverleihung soll an den 6. Dezember 1801 erinnern, jenen Tag, an dem der Dichter Johann Gottfried Seume (1763-1810) von Grimma aus seinen berühmt gewordenen Spaziergang nach Syrakus antrat. Das Preisgeld für den Literaturpreis stellt die Stiftung der Sparkasse Muldental zur Verfügung.

Preis wurde im Jahr 2001 erstmals verliehen

Im Jahr 2001 war der Preis zum ersten Mal vergeben worden, Götz-Ulrich Coblenz nahm ihn seinerzeit für sein Werk „Mein Spaziergang von Arkona nach Pisa. Ein Tagebuch“ entgegen. Seitdem kommt aller zwei Jahre ein weiterer Autor in den Genuss der Ehrung, Jan Decker hatte sich 2017 mit seinem Roman „Der lange Schlummer“ als neunter Preisträger eingereiht. Mit der Ehrung verknüpft der Arethusa-Verein sein Ziel, Kenntnisse über Seumes Lebenswerk und Verständnis für seine Ideen und Leistungen zu fördern und zu entwickeln. Neben inhaltlich und sprachlicher Qualität sollen die eingereichten Arbeiten deshalb, dem Geiste Seumes folgend, einen gesellschafts- und kulturkritischer Ansatz haben.

Großes Interesse am Seume-Literaturpreis

Das Interesse an dem Preis ist hoch. Vor zwei Jahren hatten sich 82 deutschsprachige Autoren um die Auszeichnung beworben. Nun also wird der zehnte Preisträger gesucht. Berücksichtigt werden dabei nur literarische Arbeiten, die in deutscher Sprache verfasst sind und dem Johann-Gottfried-Seume-Verein spätestens bis 30. Juni 2019 übermittelt werden, heißt es in der Ausschreibung. Es gelte der Poststempel, elektronische Textformen könnten nicht berücksichtigt werden.

Anforderungen an die einzureichenden Texte

Die eingereichten Texte dürfen in ihrer Entstehung höchstens fünf Jahre zurückliegen, somit sind nur Texte ab 2015 zugelassen. Das Stichjahr ist 2019. Bei Textzusammenstellungen ist glaubhaft zu versichern, dass die Texte tatsächlich nicht älter als fünf Jahre sind; fehlt dies, gilt der Text als nicht eingereicht, gibt die Ausschreibung weiter vor. Die Texte können bereits publiziert worden sein; die Ausstattung bereits publizierter Bücher findet aber bei der Bewertung durch die Jury keine Berücksichtigung.

Dem eingereichten Werk ist ein kurzer Lebenslauf der Verfasserin beziehungsweise des Verfassers beizulegen. Auf bereits erhaltene Auszeichnungen soll im Lebenslauf verzichtet werden. Zudem werden nur vollständige Vorschläge (Text und Lebenslauf) berücksichtigt.

Die Vorschläge sind einzureichen beim Internationalen Johann-Gottfried-Seume-Verein „Arethusa“ e.V. Grimma. Vereinssitz: Museum Göschenhaus, Schillerstraße 25 in 04668 Grimma.

Von Frank Prenzel