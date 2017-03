Grimma. „I love the idea of beeing your first experiment“. Soll heißen: Mir gefällt die Idee, dein erstes Experiment zu sein. Diese Antwort bekam Olaf Buchheim in Grimma im November 2015 via soziales Netzwerk von Christopher Golden aus Amerika. Und damit begab sich Golden als bekannter Buchautor in die Hände des noch jungen Verlegers Buchheim, der Goldens Horror-Roman „Der Fährmann“ auf der diesjährigen Buchmesse in Leipzig vorstellen wird.

Mit diesem Debüt erfüllt sich Buchheim einen Wunsch. Die Wurzeln dazu führen bis in die 90er Jahre zurück. Damals war er Absolvent an einer amerikanischen Highschool und mutierte zum Fan für Horror- und Fantasybücher aus der Feder von Golden. „Hierzulande ist er mit Büchern zu Filmen wie King Kong oder das Buffy-Angel-Universum oder die Serie Sons of Anarchy bekannt, von denen leider nur wenige ins Deutsche übersetzt sind“, weiß Buchheim. „Deshalb konnte ich über 20 Jahre seine Romane nur im englischen Original lesen. Um aber die aus meiner Sicht tollen Bücher mit originellen und glaubhaft erzählten Geschichten von Golden auch deutschen Lesern zugänglich zu machen, sprach ich ihn an, ob er sich vorstellen könnte, sein Buch mit mir als absoluten Neuling in der Verleger-Branche auf den deutschen Markt zu bringen. Die Antwort war geradezu einladend“, umreißt Buchheim die Entstehungsgeschichte.

Damit gelang es ihm den Stephen-King-Übersetzer Bernhard Kleinschmidt und den Herr-der-Ringe-Illustrator John Howe für sein Projekt zu gewinnen. „Herausgekommen ist ein Hardcover mit faszinierenden Illustrationen, liebevoll gestalteten Extras, und nicht zuletzt einer spannend-schaurigen Geschichte“, klopft sich der 38-jährige Autoren-Debütant auf die Brust.

Den Beweis will er am Donnerstag um 21 Uhr bei „Leipzig liest“ im Darkflower, Hainstraße 12, erbringen. Weitere Lesungen finden am Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, auf der Fantasy Leseinsel Halle 2, neben Buchheims Stand H 410 statt. Eine vierte Lesung ist für Sonntag 13 Uhr im Fachforum 1, Halle 5, Stand F 600 vorgesehen.

Zusätzlich überrascht der 38-jährige Verleger mit Live Skype-Schaltungen zum Buchautor Christopher Golden in Bradford/USA.

Von Frank Schmidt