Grimma

Die Stadt Grimma hat – wenn man so will – einen neuen Kunstraum. Einen ungewöhnlichen dazu. Nach dreijähriger Abstinenz sind im Amtsgericht im früheren Schloss zum zweiten Mal Kunstwerke in einer Ausstellung zu sehen. „Fach schaf(f)t Kunst“ heißt die Präsentation an dem Ort, wo Recht gesprochen wird, und birgt eine ebenso ungewöhnliche Premiere in sich. Erstmals nämlich haben sich alle Kunstlehrer des benachbarten Gymnasiums „ St. Augustin“ zusammen getan und zeigen etwa 40 eigene Kreationen – Grafik, Malerei und Skulpturen. Genau genommen sind es vier Lehrerinnen und ein Referendar: Ute Philipp (49), Kathrin Vogel (55), Sylvia Funke (55), Claudia Dreilich (38) und Michael Diekert von Kulessa (30). Zur Vernissage am Mittwoch erzählten sie, warum Kunst für sie nicht nur Beruf, sondern auch Hobby ist.

Die Idee zur gemeinsamen Schau kam aus den Reihen der Pädagogen, die schließlich aufs Amtsgericht zugingen. Die Justizbehörde schuf in den vergangenen Wochen die Voraussetzungen, um in der ersten und zweiten Schloss-Etage Bilder an die Wand zu bringen – in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Nun können unter dem Stichwort „Kunst und Justiz“ nicht nur Angeklagte und Zeugen die Wartezeit mit Betrachtungen überbrücken – auch wenn ihnen in dem Moment vielleicht kaum der Sinn nach Kunst steht. Ziel sei es vielmehr, Kunstinteressierte zur Ausstellung in die schönen Räumlichkeiten zu bringen, sagte Direktor Mathias Zschiebsch. Zu den Öffnungszeiten des Amtsgericht ist die Offerte bis Ende Juni für jedermann zugänglich.

Job und Freizeit in Harmonie

„Fach schaf(f)t Kunst“ ist ein Wortspiel. „Ob unsere Fachschaft Kunst schafft, liegt im Auge des Betrachters“, brachte Ute Philipp die Besucher der Vernissage zum Schmunzeln. Für die Vorbereitung des Unterricht würden die Kunsterzieher selber viel ausprobieren, nannte sie einen Ursprung der Ausstellungsidee. Denn für den Job entstehen ebenso Werke wie in der Freizeit. „Wir dachten, das können wir auch mal zeigen und müssen uns nicht verstecken“, verriet die Lehrerin.

Zur Galerie Zur Vernissage im Amtsgericht Grimma waren aus dem Gymnasium alle vier Kunstlehrerinnen und der Referendar, die für die Ausstellung etwa 40 eigene Werke zur Verfügung stellen, vertreten.

Das Schöne am Fach sei, für den Unterricht viele verschiedene Techniken erproben zu können – ob Druck, Radierungen, Malerei oder plastische Arbeiten, führte Sylvia Funke aus. Es sei eine Freude für die Lehrer, wie die Schüler alles aufnehmen und was unter deren Händen entsteht.

Fotografien als Ausgangspunkt

Vor dem Publikum und beim Rundgang gaben die Kunstschaffenden einen Einblick in ihre Arbeit. Michael Diekert von Kulessa bevorzugt die Leinwand-Malerei in Öl und Acryl. Für seine Bilder nutzt er fast immer Fotografien als Ausgangspunkt: Pressefotos oder Bilder von Webcams oder private Schnappschüsse. Er gebe das nicht eins zu eins wieder, sondern wolle Offenheit erzielen, sagte der junge Mann. Claudia Dreilichs Arbeiten entstanden hauptsächlich während des Studiums in Erfurt und Leipzig: mit Bleistift gezeichnete Stillleben, Linoldrucke und auch Aktzeichnungen. „Lassen Sie sich drauf ein“, rief sie den Gästen zu.

Reiseimpressionen in Kunst gepackt

Kathrin Vogel studierte fünf Jahre Kunst und Deutsch, erlernte in Südfrankreich die Ölmalerei und 2007 in Venedig und Österreich auch noch die Aquarellmalerei. Sie sei stets neugierig und interessiere sich auf Reisen vor allem für Frauen in anderen Kulturen, erzählte sie. Die Motive, die jetzt zu sehen sind, seien vor allem durch Reiseimpressionen entstanden. Ute Philipp wiederum hatte sich im Studium auf das plastische Gestalten spezialisiert und später viel ausprobiert. Momentan sei die Schriftgestaltung ihr Steckenpferd. Und sie setzte so etwas wie ein Schlusswort: „Ich sehe mich nicht als Künstler, sondern als Kunstpädagoge, der Kinder und Jugendliche an die Kunst heranführen und ihnen die Augen öffnen möchte.“

Von Frank Prenzel