Uwe Rosner, Chef des Angelvereins Eisvögel Grimma, kann ein Lied über illegale Müllentsorgung singen. Seine Mitglieder haben in den 15 Jahren, seit der Verein besteht, wohl an die acht bis neun Tonnen Müll an ihren Betreuungsgewässern eingesammelt. Sogar Kühlschränke, Fernseher und Altreifen ziehen sie ins Freie.