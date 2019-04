Grimma

Es hat das Zeug, Grimma zu spalten. Erst vor wenigen Monden fertig geworden und in Anlehnung an die historische Stadtmauer gestaltet, steht eine beträchtliche Strecke der neuen Flutschutz-Wand vor einem Aufsehen erregenden Wandel.

Ab Montag rückt der Künstler Michael Fischer-Art an und wird die momentan mit Naturstein verblendete Mauer zwischen Kreismuseum und Bootshaus spektakulär übermalen. Fischer-Art, der seit eineinhalb Jahren mit seiner vielköpfigen Familie in Borna in der früheren Brikettfabrik Witznitz lebt, ist weitbekannt für seinen prägnanten comicartigen Stil und seine Explosion der Farben.

Künstler Michael Fischer-Art hat schon viele Gebäude bemalt

Bei der Grimmaer Firmengruppe Lechner gibt es im Eingangsbereich des Showrooms dieses Bild von Michael Fischer-Art. Quelle: Frank Prenzel

Ins nahe Muldental hat Fischer-Art schon lange geschielt. Nun streckt der Meister seine Hand erstmals hierher aus – und gibt sich dabei nicht mit einer schnöden Fassade zufrieden. Allerdings fand er mit seiner Idee, eine volle Breitseite der zentralen Stadt Grimma optisch aufzuwerten, rasch offene Ohren. Nicht nur im Rathaus, sondern auch bei Unternehmern und anderen Impuls-Gebern der Stadt. Vielleicht spielte auch der einzigartige Lechner-Verkaufsraum im früheren Schlachthof eine optisch überzeugende Rolle, in dem 20 Fischer-Art-Werke hängen.

Denkmalschutz musste überzeugt werden

Was dann folgte, war ein hartes Stück Arbeit. Der Denkmalschutz musste von dem furiosen Projekt ebenso überzeugt werden wie die Landestalsperrenverwaltung und selbst die Landesregierung. Letztlich siegte die Idee, entlang der Mulde ein einzigartiges Kunstwerk zu schaffen. Zur offiziellen Einweihung der Flutschutz-Anlage am 2. August soll Fischer-Art, der große Flächen im öffentlichen Raum bevorzugt, sein Werk vollendet haben.

Künstler Michael Fischer-Art stellt seine Projekte für Borna vor. Quelle: Julia Tonne

Denn nicht nur im Rathaus befürchtete man eine Welle der Diskussion und wollte vollendete Tatsachen schaffen. Auch die Finanziers wollen im Dunkeln bleiben. So viel aber sickerte durch: Ihnen liegt am Herzen, Grimma etwas Spektakuläres zu geben und so noch mehr Menschen in die Stadt zu locken.

Dem Künstler ab heute über die Schulter zu schauen, dürfte nicht ganz einfach sein, da der Weg entlang der Mulde noch nicht frei gegeben ist. Aber vom Stadtwald-Ufer lässt sich der Fortschritt seines Werkes sicher gut beobachten. Der 50-Jährige will sich von Tag zu Tag inspirieren lassen, was er an die Wand bringt. Die Grimmaer dürfen also gespannt sein, welche Botschaft er mit seinen Comic-Figuren zu verkünden hat.

Von LVZ