„Eins, zwo – Impro Show.“ So lautet der Startschuss für diverse kleine Bühnenstücke, die von einem Dutzend Schülern verschiedener oberer Gymnasialstufen in Grimma auf die Bühne gestellt werden. Impro Show – ein Theaterprojekt, wie es nun im kleinen Festsaal des Gymnasiums St. Augustin stattfand. Zwar wird diese Impro-Show-Gruppe von Ursula Rüdiger als Lehrerin für Deutsch und Geschichte geleitet, aber mit Louis Aurich und Ernest Kwiatowski stehen ihr zwei Assistenten aus der zehnten Klasse zur Seite, die vor allem organisatorisch aktiv werden.

Keine Requisiten, kein Text, keine Kostüme

„Es ist ein Improvisationstheater, das ohne Requisiten, ohne vorgeschriebenen Text und ohne Kostüme auskommt. Und auch die Inhalte der Stücke sind Bestandteil der Improvisation, für die wir uns dann alles aus der Nase ziehen“, erklärte Aurich schmunzelnd die etwas anderen Regeln des Schauspiels. Allerdings bedürfe es der Hilfe aus dem Publikum. Denn auch von dort kommen Ideen, beispielsweise Hobbys, die von den Darstellern auf der Bühne spontan und originell umzusetzen sind. „Damit ist klar“, fuhr der 16-Jährige fort, „dass wir die Bühnenstücke nicht üben können. Stattdessen konzentrieren wir uns bei unseren Proben auf das Improvisieren, das Kommunizieren und das Reagieren.“

Zum Abschluss des Schuljahres spielen wir wieder unsere Sommershow! Kommt am Mittwochabend in den Kleinen Festsaal! Teilt diese Veranstaltung auch gern. Gepostet von Improtheater Gymnasium St. Augustin am Samstag, 16. Juni 2018

Für die Inhalte ihrer improvisierten Stücke – sofern diese nicht aus den Zuschauerreihen kommen – orientieren sich die Schüler am politischen und gesellschaftlichen Alltag. „Und da gibt es ja viel aktuellen Stoff. Erdogan und Trump zum Beispiel, der verpatzte WM-Start der Jogi-Truppe oder die große Politik in Berlin“, zählte Aurich genüsslich auf. Natürlich bekomme die Impro Show damit einen Hauch von Kabarett. „Weil wir auch zum Nachdenken und zum Hinterfragen anregen wollen. Aber wir scheuen uns ebenso wenig vor Satire über den einen oder anderen Lehrer an unserer Schule. Und weil hier damit tatsächlich sehr tolerant umgegangen wird, fühlt sich auch keiner auf den Schlips getreten“, ist sich der Zehntklässer sicher.

Übrigens, ließ er auch noch wissen, „können wir Darsteller allesamt auch locker über uns selbst lachen. Vor allem dann, wenn wir Videoaufnahmen von unseren Auftritten sehen.“

Von Frank Schmidt