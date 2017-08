Grimmas Junge Sanitäter sind jetzt bestens versorgt

Die Jungen Sanitäter an der Oberschule Grimma verfügen jetzt über einen Sanitätsdienst-Rucksack. Er ist mit vielen Utensilien ausgestattet, die ihnen im Rahmen ihres Ganztagsangebotes an der Schule bislang nicht zur Verfügung standen. Übergeben wurde der Rucksack vom DRK Muldental, das mit dem Schulsanitätsdienst derzeit an 18 Schulen aktiv ist.