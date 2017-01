Grimma. Wie lief 2016 für Grimma? Was soll im neuen Jahr auf den Weg gebracht werden? Warum muss die Stadt ihren Bürgern tiefer in die Tasche greifen? Die LVZ sprach zum Jahreswechsel mit Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos/49).

Zufrieden mit 2016, was Ihre Stadt betrifft?

Positiv ist, dass auch 2016 ohne Hochwasser an uns vorbeigegangen ist und dass die Zusammenarbeit, dank des neuen Landrates, mit dem Kreis enger geworden ist. Im Bereich des Baurechtes hatte der Kreis eine schlechte Außenwirkung – unflexibel und formalistisch. Da haben der Landrat und sein Beigeordneter mit uns einige Dinge zum Besseren wenden können. Leider ist mit dem viel zu frühen Versterben von Dr. Thomas Voigt, den ich sehr geschätzt habe, die Situation auf Kreisebene wesentlich schwieriger geworden. Negativ – und das spielt für unsere Stadt eine direkte Rolle – betrachte ich die gesamtgesellschaftliche Entwicklung.

Weshalb?

Wenn sich die Nebelschwaden der Emotionen bezüglich der Asylbewerbersituation gelichtet haben, wird den meisten Bürgern und Politikern erst mal die Dimension der Verantwortung, die wir übernommen haben, bewusst werden. Mich ängstigt, dass entgegen aller Zusagen von Bund und Land die Kommunen finanziell im Stich gelassen werden.

Was heißt das für Grimma?

Auch wir haben durch die Flüchtlinge Mehrkosten, die konkret schwer zu beziffern sind. Und im Landkreis, der seine Defizite über die Kreisumlage der Kommunen ausgleicht, stehen noch Millionen-Beträge offen. Ich finde es schoflig, dass der Freistaat Sachsen nicht einmal die Gelder, die er vom Bund bekommt, zu 100 Prozent an die Kreise und Kommunen durchreicht. Massiv verschärft hat sich auch die ausufernde Bürokratie. Leider habe ich das Gefühl, dass in Dresden keiner mehr in der Lage ist, diesem Irrsinn Einhalt zu gebieten. In den Ministerien warten viele nur noch auf ihre Rente und wollen nichts mehr entscheiden.

Kommen wir zurück zu Grimma. Die Stadt ist doch 2016 weiter vorangekommen. Auf was sind Sie besonders stolz?

Wichtig war, investive Zeichen zu setzen – etwa die Fertigstellung der neuen Feuerwehr Großbardau und das weitere Vorantreiben der Hochwasserschutzanlage für Grimma. Auch die Investition in die Grundschule Mutzschen halte ich zur Sicherung des Standorts für absolut notwendig. Positiv entwickelt haben sich unsere Stadtwerke mit fast 1000 Kunden.

Was blieb 2016 auf der Strecke?

Bei der Breitbandversorgung im ländlichen Raum wird es schwierig, eine für alle Grimmaer befriedigende Lösung herbei zu führen. Das Versprechen der großen Politik, 2018 nahezu alle mit 50 Megabit zu versorgen, bleibt eine echte Herausforderung. Dort wären wir gern weiter gewesen.

Dennoch musste der Stadtrat das Haushaltsstrukturkonzept beschließen und damit den Grimmaern tiefer in die Tasche greifen. Führte an der Erhöhung der Gebühren für städtische Einrichtungen, Kindertagesstätten und Schwimmhalle kein Weg vorbei?

Gemessen an anderen Kommunen liegt Grimma immer noch im recht günstigen Bereich. Darauf sind wir stolz. Andererseits führte bei den jetzigen rechtlichen Rahmenbedingungen und politischen Vorgaben daran kein Weg vorbei. Der Freistaat Sachsen lässt die Kommunen bei der Finanzierung der Kindergärten zunehmend allein, so dass die Defizite zu kompensieren waren.

Aber zeigt das nicht auch, dass Grimma über seine Verhältnisse lebt?

Aus meiner Sicht sollte im Bereich der Kinderbetreuung sogar alles kostenlos sein. Das ist aber gesamtpolitisch momentan nicht gewollt – weder vom Bund noch Land. Dass unsere Gesellschaft kinderfeindlich ist, zeigt sich doch schon dadurch, dass nach drei Jahren endloser Diskussion das Kindergeld nur um zwei lächerliche Euro erhöht worden ist.

Auch Kultur und Vereine beschneidet Grimma ab neuem Jahr. Sollte dort wirklich angesetzt werden?

Grimma hat die letzten Jahrzehnte im Bereich der Kultur- und Vereinsunterstützung auf einem sehr, sehr hohem Niveau gelebt. Dort werden wir umdenken müssen, weil das Geld eben nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn mittlerweile 40 Prozent der Kommunen im Landkreis in der Haushaltkonsolidierung sind und 75 Prozent keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt hinbekommen, kann man ja nicht von punktuellem Fehlversagen sprechen. Es ist ein eindeutiger Beweis für die in Dresden und Berlin gesetzten Rahmenbedingungen. Von kommunaler Selbstverwaltung kann schon lange nicht mehr die Rede sein. Die Kommunen sollen bewusst kaputt gespart werden, um noch rigider eingreifen zu können.

Wie werden die Auswirkungen auf Kultur- und andere Vereine sein? Sie erhalten 50 000 Euro weniger.

Wir haben jedes Jahr den Vereinen pro Kind zehn Euro als pauschalen Zuschuss gewährt. Das ist zum Beispiel auf fünf Euro pro Kind reduziert worden.

Was sind denn 2017 für Sie die drei wichtigsten Vorhaben in Grimma?

Über allem steht das Vorantreiben des Hochwasserschutzes für das Stadtzentrum. Ziel der Landestalsperrenverwaltung ist die Inbetriebnahme der Hochwasserschutzanlage Mitte 2018. Wir als Kommune wollen die Schutzwirkung ein Jahr nach vorn verlegen und übernehmen so eine immense Verantwortung. Wir haben eine zweite Planung machen lassen bezüglich eines provisorischen, ergänzenden Hochwasserschutzes und werden die zwei großen Lücken, die es im Frühjahr 2017 noch in der Anlage gibt, mit ca. 300 großen Big-Bags und Sand verschließen. Auf Kosten der Stadt. Dann erhoffen wir uns einen Schutz gegen ein hundertjähriges Hochwasser.

Punkt zwei...

...wäre der Erschließungsstart des großen neuen Gewerbegebietes an der Autobahn. In einem ersten Schritt sollen zehn der 40 verfügbaren Hektar erschlossen und verkauft werden. Wenn alles optimal läuft, könnten die Firmen in der zweiten Hälfte 2017 mit dem Bau beginnen. Drei Firmen haben klares Interesse signalisiert. Parallel dazu beplanen wir Eigenheim-Standorte in Hohnstädt. Ziel ist es, kurzfristig etwa 30 Baugrundstücke zu schaffen, langfristig sollen es 100 sein.

Und das dritte große Vorhaben?

Von 2017 bis 2019 haben wir ein Investitionsvolumen von 23 Millionen Euro und nutzen dazu das Programm „Brücken in die Zukunft“. Das ist schon eine stolze Summe. Die Sanierung des Seumehauses des Gymnasiums kostet 3,2 Millionen Euro, die neue Kita „Parthenzwerge“ Großbardau 1,8 Millionen Euro und der Wiederaufbau der Roggenmühle 3,4 Millionen Euro, um die größten Maßnahmen zu nennen, die 2017 starten.

Colditz hat Angst um seine Oberschule, wenn Böhlen einen Neubau erhält. Können Sie die Befürchtung von Colditz teilen?

Nein. Das geplante neue Schulgesetz ist ja eindeutig, die Colditzer Oberschule wäre auch bei einer Einzügigkeit gesetzt. Colditz muss sich also nicht sorgen. Das, was die Stadt Colditz mit ihren Gerichtsverfahren zur Verhinderung der Oberschule Böhlen abzieht, ist hochgradig unfair, unmoralisch und dürfte in Sachsen ein Novum sein.

Welche Chancen hat Colditz, den Bau vor Gericht zu stoppen?

Vor Gericht und auf hoher See, ist man in Gottes Hand... Das, was Colditz macht, tut schon weh. Aber es ist ja immer einfacher, die Gründe fürs eigene Versagen bei anderen zu suchen nach dem Motto: Der Nichtschwimmer schiebt’s auch auf die Badehose.

Werden Rewe und die dm-Drogerie im neuen Jahr mit dem Bau ihrer Einkaufsstätten auf dem jetzigen Kunstrasenplatz beginnen?

Das hoffe ich. Alle Grimmaer werden sehen: Mit Abschluss der Hochwasserschutzmauer verfügen wir über eine einmalig schöne historische Altstadt. Diese muss auch mit Leben gefüllt sein. Wir sind sowohl bezüglich des Rewe-Standortes als auch eines kleinen Einkaufszentrums am Aldi-Standort mit beiden Investoren intensiv im Kontakt. Ich hoffe, dass die Realisierung beider Vorhaben 2017 beginnen kann. Städtebaulich wäre dies die uns schon vor 20 Jahren empfohlene Knochenstruktur: Zwei attraktive Pole, zwischen denen sich die Kunden bewegen würden.

Die Debatte um den Sportkomplex Husarenkaserne flammt immer wieder auf. Viele befürchten, dass sich Grimma überhebt. Sie nicht?

Ich halte den Rewe-Markt zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt existenziell. Dies bedingt die Umsiedlung der Sportplätze an die Lausicker Straße. Von strategischer Bedeutung ist auch, sich Gedanken zu machen, wie wir langfristig eine eigene Sport-/Veranstaltungshalle realisieren können, um von der GGI-Halle unabhängig zu werden. Mit dem Funktionsgebäude am Husarenpark als ersten Teilschritt für eine Sporthalle haben wir dafür hervorragende Voraussetzungen.

Wird Grimma das zahlen können?

Die Sportanlage wird ausschließlich aus Förder-/Flutmitteln und dem Verkaufserlös des Rewe-Grundstückes realisiert. Es darf in den ersten Abschnitt der Anlage, so der Wille des Stadtrates, nicht ein Euro aus dem allgemeinen städtischen Haushalt fließen. Die Mehrzweckhalle ist allerdings nicht Bestandteil des ersten Abschnitts mit zwei Plätzen und Funktionsgebäude.

Was war denn 2016 privat für Sie das schönste oder nachhaltigste Ereignis?

Die fortwährende Freude mit und an meinen Kindern.

Interview: Frank Prenzel

Von Frank Prenzel