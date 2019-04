Grimma

Nach den 120 Minuten sprach Schulleiter Steffen Kretschmar von einer gelungenen Show. Am meisten habe ihn gefreut, dass Schüler aus allen Klassenstufen ihr Talent unter Beweis stellten. „Alle gaben sich viel Mühe“, lobte der Schulchef und verriet dann doch noch seine Lieblingsnummer: „Am besten gefällt mir jedes Jahr die Schulband.“

Die Turnhalle der Grimmaer Oberschule am Wallgraben hatte sich Freitagabend in einen Showsaal verwandelt. Verdunkelte Fenster, mit Vlies ausgelegter Boden, aneinandergereihte Stühle, an der Stirnseite eine stattliche Bühne. Zum vierten Mal in dieser Form lud die Bildungsstätte zur großen Talenteshow ein. Von Sami bis Henrike – fast 30 Fünft- bis Zehntklässler traten mutig vor das Publikum und boten insgesamt 17 Nummern. Neben Gesang und Instrumentalstücken erlebten die 280 zahlenden Zuschauer Tanz, einen Auto-Parcours, eine Fotoshow und ein Theaterstück in Englisch. Die Schulband spielte drei Lieder. Lampenfieber lag in der Luft.

Partnerlook für die Technik-Crew

Zur Galerie Ein abwechslungsreiches Programm bot die 2019er-Talenteshow der Oberschule Grimma. Neben der Moderation wurden in der umgestalteten Turnhalle 17 Stücke geboten.

Die neunköpfige Technik-Crew um Schulelternsprecher Sascha Engel – an eigenen T-Shirts bestens erkennbar – hatte alle Hände voll zu tun und musste auch einige kleine Pannen ausbügeln. Bereits am Vortag hatte sie mit dem Aufbau der Bühne begonnen, sechs Schüler übernachteten sogar in der Turnhalle, um am nächsten Morgen gleich wieder loslegen zu können. Das Ergebnis in Gestalt von Optik, Ton und Lichtshow konnte sich sehen lassen. Eine Laufschrift am Bühnenkopf informierte über die Programmnummer.

Grimmaer Schule unterrichtet Musikförderklassen

Musiklehrerin Claudia Rückert hielt die Fäden der Talenteshow in der Hand. Mit ihrer Kollegin Constanze Nitzsche hatte sie im Januar einen Aufruf gestartet, um wieder möglichst viele Talente auf die Bühne zu bringen. Es seien alles Freiwillige, erzählte sie und weiß, dass eine gehörige Portion Mut dazu gehört, vor ein Publikum zu treten. Zugute dürfte der Schule kommen, dass sie nun schon seit 13 Jahren in den Jahrgangsstufen 5 und 6 Musikförderklassen unterrichtet.

Auch die Schulband gibt es schon mehr als ein Jahrzehnt – freilich in wechselnder Besetzung. Aller zwei bis drei Jahre formiere sie sich neu, sagt der freischaffende Musiker und Kulturpädagoge Stephan Mühl, der das Schulband-Projekt in der Wallgraben-Bildungsstätte leitet. Die Schule habe eigene Instrumente und einen „super Probenraum“, lobt der 43-jährige Leipziger die Ausstattung. Einmal in der Woche werde 90 Minuten lang geprobt. Die jetzigen Bandmitglieder spielen übrigens seit vorigen August zusammen und haben bereits vier Coversongs einstudiert.

Spende für das Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg

Die Moderatoren Ronja und Tom führten gekonnt durch den Abend. Für die Ansage-Texte zeichnete die frühere Lehrerin Roswitha Petersohn verantwortlich, die nach wie vor die Theatergruppe der Oberschule anleitet. Die Zehntklässlerin Ronja zeigte gegen Ende der Show mit dem deutschen Song „Pendel“ auch noch ihr sängerisches Talent.

Einmal mehr diente die Talenteshow einem guten Zweck. Der gesamte Eintritt und die Scheine nebst Münzen einer Spendenbox werden dem Markkleeberger Kinderhospiz „Bärenherz“ gespendet. Insgesamt kamen 492 Euro zusammen. „Da machen wir 500 Euro draus“, so Kretschmar. In den nächsten Tagen wird sich wieder eine Delegation auf den Weg machen und das Geld überbringen. In der 30-minütigen Pause verkaufte der Schulförderverein Brezeln, Wiener Würstchen und Getränke zugunsten der Schule.

Von Frank Prenzel