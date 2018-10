Grimma

Der Leiter des Grimmaer Gymnasiums „St. Augustin“ glaubt nicht, dass Schüler seiner Schule hinter der Aktion stecken, die mutmaßlich von Mitglieder der Identitären Bewegung (IB) initiiert wurde. „Da müsste ich mich schon sehr wundern, ich stehe zu unserer Schülerschaft“, sagte Wolf-Dieter Goecke auf LVZ-Nachfrage.

Wie berichtet, war Montagvormittag am in der Klosterstraße stehenden Baugerüst des Gymnasiums ein etwa ein bis zwei/drei Meter großes gelbes Plakat entdeckt und danach entfernt worden. Die Aufschrift: „Linken Lehrern in die Suppe spucken – Identitäre Bewegung jetzt auch an dieser Schule“. Außerdem wurden im Umfeld 200 Flyer mit ähnlichem Inhalt festgestellt.

Fremde haben Hetzplakat am Gymnasium angebracht

Das Baugerüst sei von außen für jeden zugänglich, erläutert Goecke. Das Plakat habe relativ weit oben gehangen und sei deshalb auch nicht sofort aufgefallen. Er glaubt, dass es Fremde angebracht haben. Der Hausmeister hatte die Polizei informiert, die den Fall zur weiteren Bearbeitung an das Referat Staatsschutz übergeben hat.

Grimmas Schulleiter Wolf-Dieter Goecke will die Ermittlungen des Staatsschutzes abwarten. Quelle: Frank Schmidt

Die Identitäre Bewegung gilt als eigene politische Strömung der extremen Rechten. In mehreren Ländern stehen IB-Mitglieder unter Beobachtung. Die Gruppe wolle mit ihren Äußerungen Jugendliche einfangen und für ihre Bewegung gewinnen, so Schulleiter Goecke. „Dagegen arbeiten wir und werden Sorge tragen, dass die nicht ihren Fuß in unsere Tür bekommt.“

Grimmaer Gymnasiasten wollen Gedankengut nicht haben

In vertrauensvollen Gesprächen mit den Schülern werde der Vorfall thematisiert. Goecke glaubt fest, dass die Grimmaer Gymnasiasten solches Gedankengut nicht an ihrer Schule haben wollen. Schüler hätten auch geholfen, die Flyer wegzuräumen.

Aktivisten der „Identitären Bewegung“ (IB) besetzten in der Vergangenheit bereits das Brandenburger Tor in Berlin. Die Gruppe wendet sich gegen vermeintliche Überfremdung und Islamisierung. Quelle: Paul Zinken, dpa

Den auf dem Plakat niedergeschriebenen Vorwurf „linker Lehrer“ empfindet Goecke absurd. „Für mich gibt es gute und schlechte Lehrer, und wir haben hier gute Lehrer“, bekräftigt der Schulleiter. „Das ist das Entscheidende.“ Hinter den Worten stecke Polemik und Demagogie, so Goecke, der wie das gesamte Schulteam nun die Ermittlungen abarteten möchte.

Von Frank Prenzel