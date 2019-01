Kleine Seen bilden sich in der Straße in Kössern vor einigen Grundstücken. Ausgerechnet seit dem Bau der Kanäle 2016 bleibt hier das Wasser stehen und läuft nicht in die neue Kanalisation ab. Die Stadt rechnet mit 270 000 Euro Kosten für die Sanierung der Straße. Sollte es 2020 dazu kommen, müssen die anliegenden Grundstücksbesitzer 15 Prozent der Kosten übernehmen.