Grimmas Stadtwerke-Chef geht nach Teterow

Es ist ein Konglomerat aus Gründen, warum Hagen Böhme den Job als Geschäftsführer der Stadtwerke Grimma an den Nagel hängt. Einerseits haben prognostizierte Entwicklungen der Realität nicht Stand gehalten. Andererseits sieht er sich nicht als Verwalter des technischen Vertriebs. Am 1. August tritt er den Chefposten der Stadtwerke Teterow an.