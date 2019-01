Grimma

Wenn kommenden Donnerstag, dem 24. Januar, der Grimmaer Stadtrat zur nächsten Sitzung zusammen kommt, soll auch die neue Homepage der Stadt vorgestellt und offiziell in Betrieb genommen werden. Online ist der neue Internetauftritt allerdings bereits seit Mittwochmittag. Der Testlauf erwies sich als stabil genug.

Der neue Auftritt löst die Website von 2012 ab. Seitdem ist die Entwicklung rasch voran geschritten, so dass ein modernes Outfit und Nutzer-Handling unumgänglich wurden. So ist die Homepage nun auch auf mobilen Endgeräten wie einem Smartphone bedienbar. Im März 2017 hatte der Stadtrat für die neue Software 18.000 Euro bewilligt. Seitdem wurde am neuen Auftritt gebastelt.

Stadtrat bespricht Breitbandausbau in Grimma

Der Stadtrat befasst sich in seiner öffentlichen Sitzung, die um 17 Uhr im Rathaussaal beginnt, mit zwei weiteren schwergewichtigen Themen. Zum einen geht es um den Breitbandausbau in Grimma, konkret um das Anschieben des Vergabeverfahrens für die Planung und die wirtschaftliche Bestätigung.

Wie berichtet, möchte Grimma den unterversorgten Gebieten in Stadt und Ortsteilen mit einem eigenen Glasfasernetz schnelles Internet ins Haus bringen. Das betrifft etwa 40 Prozent der Grimmaer. Dazu baut die Stadt auf eine komplette Förderung und plant mit rund 50 Millionen Euro. Zum anderen liegt der Haushaltsplan für das Jahr 2019 auf dem Tisch der Stadträte. Der Etat hat ein Volumen von rund 50 Millionen Euro.

Einwohner von Grimma können Fragen stellen

Zudem soll der Stadtrat den Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahlen am 26. Mai wählen und wird über Zitat-Verwendungen der Linksfraktion diskutieren. Die Sitzung beginnt wie immer mit der Möglichkeit für Einwohner, Anfragen zu stellen.

Von Frank Prenzel