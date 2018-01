Großbardau wird 800 - die Festschrift liegt schon vor

Die 800-Jahrfeier von Großbardau vom 2. bis 10. Juni wirft ihre Schatten voraus. Und zwar in Form der Festschrift. Das stattliche Buch liegt seit der Adventszeit druckfrisch vor. Wer sich in seine 252 Seiten vertieft, taucht ein in das Gestern und Heute des 1218 erstmals urkundlichen erwähnten Dorfes „Parde“.