Geschichte erwachte zum Leben. Mit einer Zeitkapsel in Form des Großbardauer Trafohäuschens, auch Chinesentempel genannt, reisten Donnerstagabend 70 Mitwirkende durch 800 Jahre des Parthedorfes Großbardau. Die „Weinetraube“ war proppevoll, kaum jemand wollte den kurzweiligen Heimatabend zur 800-Jahrfeier verpassen. Aufgrund der großen Nachfrage soll die Veranstaltung im Herbst wiederholt werden.

Das Programm startete mit den Kleinsten. Die Großbardauer „Parthenzwerge“ stellen die ersten Stunden des Ortes nach und bauten die hölzerne Kirche nach, noch mit zwei Türmen. Ein Streit zwischen Obermüller und Untermüller belegte, dass es im Dorf schon im 13. Jahrhundert zwei Wassermühlen gab. Auch die Äbtissin des Klosters Nimbschen trat in Erscheinung. Als Gerichtsherrin hatte sie zwar Macht, knickte aber ein und zahlte für die durch das Kloster genutzten Ländereien an Großbardau. Die Siedlung war eine wichtige Station an der böhmischen Salzstraße. Kreativ zeigten die Schüler des Evangelischen Schulzentrums in einer Schattenspielszene, wie Salz-Händler nach Großbardau kamen.

Es gab ein Wiedersehen mit dem Druckrevolutionär Carl Christoph Traugott Tauchnitz, der im 18. Jahrhundert in Großbardau das Licht der Welt erblickte. Wie Großbardau zur Brücke kam und wann Elektrizität ein das Dorf einzog, erfuhr man ebenfalls in der zweistündigen Show. Die kabarettistische Einlage einer ganz Alltagssituation vor dem Landwarenhaus in der „Zone“ krönte den Abend. Die Tänzer der Otterwischer Grundschule und der Chor der Kirchgemeinde brachten zwischen den Einlagen die Füße zum Wippen und die Hände zum Klatschen.

