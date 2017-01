Grimma/Großbardau. Bei einem Gründungsdatum vor 800 Jahren ist es verständlich, dass die Party etwas größer ausfällt. Entsprechend laufen in Großbardau die Vorbereitungen für das große Dorfjubiläum, das Anfang Juni 2018 über die Bühne gehen wird, bereits auf Hochtouren. Stilecht auf die betagte Jubilarin kann schon heute in den guten Stuben im Grimmaer Ortsteil angestoßen werden. „Ein Schluck Heimat“ steht auf den Flaschen mit hochprozentigem Inhalt, die feinsten Kräuterlikör aus Grimma enthält und mit deren Verkauf Geld für die Finanzierung der großen Frühsommer-Sause in die Kassen gespült werden soll. „Pro Flasche ein Euro, und im Rahmen des nächsten kulturellen Höhepunktes in Großbardau, dem Traditionsfeuer am 28. Januar, werden wir den guten Tropfen erneut anbieten“, berichtet Sebastian Bachran vom Organisationskomitee.

Bereits jetzt seien verschiedene Arbeitsgruppen aktiv, die sich unter anderem schwerpunktmäßig mit dem Programm und der Festschrift beschäftigen und die große Fortschritte machen würden. So sei vor einiger Zeit ein Aufruf gehört worden, Bilder des verstorbenen Großbardauer Malers Rudolf Weber von der Wand zu nehmen und fotografieren zu lassen. „120 Leute sind dem Aufruf gefolgt, und dies ist wirklich großartig“, so Bachran, demzufolge die Bilder vom Grimmaer Fotografen Manfred Pippig für eine Ausstellung sowie ein Kalenderprojekt aufgearbeitet werden würden. Nicht minder groß ist die Freude beim Grimmaer Stadtsprecher und seinen Mitstreitern im Zusammenhang mit der finanziellen Unterstützung für die Jubiläums-Party. „Dank eines Sponsors konnte die Zwickauer Coverband Schwarzkittel 5, die Im Rahmen des im vergangenen Jahr gefeierten Feuerwehrgeburtstages einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, für den Hauptveranstaltungstag gebunden werden“, berichtet Bachran. Aufgrund des frühen Zeitpunktes noch nicht in trockenen Tüchern befinde sich die Festschrift, immerhin jedoch seien die ersten Seiten fertig gestellt. „Ein zehnköpfiges Team arbeitet an dem Buch, dessen Umfänge in diesen Tagen feststehen soll und für das wir nach wie vor auf der Suche nach alten Bildern und Dokumenten von Großbardau sind“, so der Stadtsprecher, der darum bittet, selbige bei Regina Weigelt abzugeben. Apropos abgeben: Ihre Visitenkarte abgeben werden am 24. März im Großbardauer Dorfgemeinschaftshaus Weintraube die Kabarettisten der Leipziger Pfeffermühle. Mit der vom Heimatverein organisierten Veranstaltung sollen laut Sebastian Bachran weitere Einnahmen generiert werden. Denn die große vom 2. bis zum 10. Juni 2018 geplante Festwoche schluckt laut dem Stadtsprecher jede Menge Geld. „Die Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder gehen eins zu eins in den Sparstrumpf, darüber hinaus sind Spenden immer erwünscht und können Sponsoringpakete geschnürt werden.“

Auch an Akteuren, die sich in die Vorbereitungen einbringenden wollen, bestehe weiterhin Bedarf. „Es werden schwerpunktmäßig noch Mitstreiter für die Arbeitsgruppe Festumzug gesucht, die sich bislang noch nicht gefunden hat“, so Bachran, demzufolge an einer Schlendrian-Tour, unter anderem zu den geschichtsträchtigen Bauernhöfen des Grimmaer Ortsteiles, wie an einer Jubiläums-Internetseite gearbeitet wird.

Von Roger Dietze