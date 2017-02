Grimma/Großbardau. Die 800 gehört im nächsten Jahr Großbardau. Darauf verweist die Erwähnung als „Parde“ in einer Urkunde aus dem Jahr 1218. Dieses runde Jubiläum wollen die Großbardauer zünftig feiern und gründeten daher im vorigen Jahr einen Heimatverein. Seither wird am Programm gefeilt. In dieser Woche hatte der Heimatverein Einwohner zu einem Informationsabend in die Gaststätte Weintraube eingeladen, um den Stand der Vorbereitungen vorzustellen und auch neue Mitstreiter für das Fest vom 2. bis 10. Juni 2018 zu gewinnen. Heimatvereinsvorsitzender Sebastian Bachran stellte den zahlreich erschienenen Einwohnern vor, was bereits in die Wege geleitet ist. Dazu gehört der Verkauf von feinstem Kräuterlikör aus Grimma „Ein Schluck Heimat“. „Pro Flasche ein Euro dient der Finanzierung des Festes“, wirbt Bachran. Der nächste soll zum Ostertanz verkauft werden. Denn die Finanzierung des Festes ist noch nicht gesichert. Diese soll unter anderem über Sammlungen im Ort, Sponsoren, aber auch durch Veranstaltungen und Fördermittel erfolgen. So ist eine Lesung mit Brigitte Schubert angedacht. Sie brachte das Buch Parthenwanderung heraus, das im Tauchaer Verlag erschien.

Dem Aufruf, Bilder vom Großbardauer Maler Rudolf Weber von der Wand zu nehmen und ablichten zu lassen, folgten 120 Bürger, berichtete Bachran. 70 Bilder davon sollen in der Scheune der Familie Berg in der Parthenstraße ausgestellt werden. Die Werke wurden durch Manfred Pippig abfotografiert. Auch der Logo-Streit könnte bald beendet sein. „Es gibt ein grafisches Wappen über Großbardau von Rudolph Weber, das die Feuerwehr nutzt. Es wäre sinnvoll, wenn wir uns dafür ebenfalls die Rechte sichern würden“, schlug Bachran vor. Licht am Horizont sieht auch die Arbeitsgruppe Buch. Ein Drittel der Arbeit soll getan sein. Im Herbst ist der Druck vorgesehen, so dass es zu Weihnachten erscheinen könnte. Ein 10-köpfiges Team arbeitet daran. Die Redakteure sind nach wie vor auf der Suche nach alten Bildern von Großbardau. Regina Weigelt nimmt sie entgegen.

Bachran stellte ein erstes Grobprogramm für das Fest vor. So konnte die Zwickauer Coverband „Schwarzkittel 5“ für den 9. Juni 2018 gebunden werden. Derzeit wird eine Tour mit dem Schlendrian ausgearbeitet. Im Zuge der Festwoche fährt die Kleinbahn die geschichtsträchtigen Bauernhöfe an. Zudem gibt es bei der geselligen Tour Wissenswertes über die Großbardauer Mühlen, über Carl Christoph Traugott Tauchnitz, die Salzstraße und das Geleithaus sowie die Handwerker im Ort.

„Es werden auch noch Mitstreiter für die Arbeitsgruppe Festumzug gesucht. Diese können sich bei Matthias Franz melden“, so Bachran. Mit umliegenden Heimatvereinen ins Gespräch zu kommen, ob sie beim Festumzug am 10. Juni 2018 mitmachen oder ihn unterstützen könnten, regte Andreas Wittig an. „Schauspieler“ werden noch für den Kultur- und Heimatabend gesucht. „Hier kann jeder mitmachen. Es geht um kleine Rollen, um die 800-jährige Geschichte von Großbardau lebendig darzustellen“, wirbt Bachran. Bernd Wagner vom Jagdhausverein Kössern würde die Großbardauer dabei unterstützen.

Von Cornelia Braun