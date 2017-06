Für die Mädchen und Jungen der Grundschule Großbothen lüftete sich am Kindertag ein gut gehütetes Geheimnis. Eingebettet in ihr Übungspensum für die große Zirkusgala am Freitag erfuhren die Schüler, wer von ihnen die erstmals vergebenen Förderpreise des Fördervereins Grundschule, Hort & Kita Großbothen erhält. Die Spannung war riesig.