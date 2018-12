Vor langer Zeit stand auf dem Windmühlenberg in Großsteinberg eine alte Windmühle. Die Bauern, die ihr Korn mahlen lassen wollten, mussten mit ihren schwer beladenen Wagen den Berg hinauf fahren, aber sie taten es gern, denn der Müller war ein rechtschaffener Mann. Einmal, an einem der ersten schönen Frühlingstage, war den ganzen Tag kein Wölkchen am Himmel zu sehen, kein Lufthauch zu spüren. Die Sonne war schon im Untergehen und die Müllersfrau stülpte die Tontöpfe auf den Gartenzaun und schüttelte dabei den Kopf: „Immer noch kein Wind!“ Der Müller lehnte an der Tür und rauchte ärgerlich sein Pfeifchen: „Nun sind die Bauern den Winter über mit dem Dreschen fertig und warten auf ihr Mehl. Seit Wochen drehen sich die Flügel nicht.“

Als er so missmutig dreinblickte, kam ein junger Bursche just die alte Poststraße herauf. „He Müller, warum so griesgrämig, war gerade unten im Wirtshaus und hab von eurem Kummer gehört. Seht her, die Flasche ist voll edlen Korns. Trinken wir einen zünftigen Schluck und die Welt sieht wieder anders aus. Und wenn ihr mich noch heut’ als Gesell einstellt - heiha, da bläst morgen der Wind.“ „Da wird nichts draus“ meinte der Müller, obwohl er an dem kräftigen Burschen Gefallen fand – „aber einen guten Schluck werd’ ich nicht abschlagen.“

Mit einem Satz sprang der Bursche über den Zaun, ließ den Korken aus der Flasche pfeifen und rief: „Zum Wohl, ihr Müllersleut. Frau Müllerin auch einen Schluck?“ Kaum aber hatten sie die Flasche abgesetzt, begann der Wind in den Blättern zu säuseln. „Wahrhaftig“, sagte der Müller, „ihr bringt mir Glück und ich stelle euch ein.“ „Da unterschreibt das Papier und sagt, was zu tun sei, ich fange sofort mit der Arbeit an.“

In der Nacht, da alle Hände im Dorf ruhten und auch die Müllersleut’ im tiefen Schlaf lagen, begannen sich die Flügel der Mühle zu drehen, ohne dass ein Wind aufgekommen war. Das Kammrad ratterte und der Laufstein sauste wie noch nie. Als der Müller am zeitigen Morgen erwachte, war sein erster Blick zum Fenster hinaus: „Kein Windhauch!“ Ärgerlich betrat er die Mühle. Doch wie staunte er, als er die vielen Säcke voll Mehl sah. Und obenauf hockte der Müllergesell’. „Ja, die ganze Nacht hat der Wind geblasen, Herr Meister, aber ich wollte euch nicht erst wecken, bin ja kräftig genug.“ Dem Müller kam die Sache nicht geheuer vor. Doch er lief froh in das Dorf hinunter, damit die Bauern ihr Mehl abholen möchten.

In den nächsten Nächten geschah das gleiche Wunder. Tagsüber saß der neue Müllergeselle im alten Wirtshaus und ließ sich den Wein schmecken. Besonders wenn die Fuhrleute, die nach Leipzig zogen, Rast machten, ging es lustig zu. Die Bauern im Ort aber meinten, wenn der Geselle lachen würde, klänge es, als meckere eine Ziege, und beim Müller geht’s nicht mit rechten Dingen zu. Entweder habe er den Kuwwelt (Kobold) oder womöglich sei der neue Geselle gar der „Leibhaftige“.

Das Getreide war bald gemahlen. „Jetzt habt ihr euer Mehl und in zehn Jahren hol’ ich eure Seel’!“. Der Müller war vor Schreck ganz bleich, riss aber dann ein Scheit Holz aus dem Ofen und schlug damit drei Kreuze, dann warf er es – denn jetzt wusste er es ganz genau – nach dem Teufel. Doch der war plötzlich verschwunden. Das Feuer verfing sich in einem Bündel Werg und bald stand die Mühle in hellen Flammen. Einige Mauerreste sind später abgebrochen worden. Den Teufel hat keiner wieder gesehen. Doch der Berg, auf dem die Windmühle stand, heißt noch heute der Windmühlenberg.