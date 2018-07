Nirgendwo im Landkreis Leipzig ist die Fußball-WM noch so präsent wie in Colditz. Nach dem Ausscheiden der Deutschen genießen die britischen Touristen hier quasi Heimrecht. 30.000 Engländer besuchen pro Jahr den geschichtsträchtigen Ort an der Mulde. Beim Halbfinale drücken sie den „Three Lions“ fern der Heimat die Daumen.