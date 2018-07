Naunhof

Egal wer am Sonntag jubelt und wer die Fußball-WM in Russland als Vizemeister verlässt, für Günter Schumann aus Naunhof steht schon jetzt fest, wer der größte Verlierer ist. „Die deutsche Elf hat gespielt wie Flasche leer“, lehnt er sich an eines der berühmtesten Zitate aus der Wutrede an, die 1998 der damalige Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni hielt. Das Versagen des Nationalteams schrie für den Holzbildhauer förmlich danach, künstlerisch umgesetzt zu werden.

Die Flasche aus asiatischem Eisenholz in Schumanns Hand. Quelle: Thomas Kube

So nahm er ein Stück asiatisches Eisenholz, das sich in seiner Werkstatt fand, drechselte daraus die sprichwörtliche leere Flasche und strich sie schwarz-rot-gold an. Seine Enkelin druckte ein Etikett mit dem Trapattoni-Spruch, das er gemeinsam mit dem Logo der WM aufklebte, ausgeschnitten aus der LVZ-Fernsehbeilage. Und oben drauf kam der Originalverschluss eines südafrikanischen Weines.

Post von Fritz Walter

So arbeitete er sich von der Seele, worauf er eigentlich sauer ist. „Die Spiele unserer Mannschaft in der Vorrunde waren blutleer und ohne Engagement“, schimpft er. „Scheinbar gehen alle in eine Schauspielerlehre; es hat nichts mehr mit Sport zu tun, wenn sie sich bei jedem Windstoß fünfmal drehen und umfallen.“

Schumann bedauert, wie sehr sich die Fußballwelt geändert hat. Sein größtes Erlebnis war die WM 1954, die er am Radio verfolgte und bei der die bundesdeutschen Kicker in Bern ihren ersten Weltmeistertitel holten. „Ich gratulierte dem Kapitän Fritz Walter in einem Brief, den ich nach Kaiserslautern in die Beethovenstraße 3 schickte. Und er antwortete mit einem persönlichen Dank und einem Bild der Nationalmannschaft“, erzählt Schumann, der die Kostbarkeiten später jemandem schenkte, „der ein größerer Fußballfan als ich ist.“

Ein noch größerer Fan? Der 84-Jährige kann jedenfalls heute noch auswendig hersagen, wer damals an welcher Position spielte. „Es war nun einmal die größte Leistung von Nichtmillionären, obendrein so kurz nach dem Krieg“, begründet er seine Faszination und kommt aufs Heute zurück: „Jetzt fliegt sogar alle zwei Tage ein Friseur aus München ein. So viel Arroganz und Überheblichkeit. Um Özil wird ein Trara gemacht, weil er bei Erdogan war. Man hätte gar nicht groß diskutieren und ihn einfach nicht mit nach Russland nehmen sollen. Schluss!“

Verfallsdatum 2020 – bis zur Fußball-EM

Mit Trapattonis Worten „Ich habe fertig!“ beendet Schumann jedoch nicht das Thema, sondern lässt ein Hinter-Törchen offen. Schelm, wie er einer ist, gravierte er ein Verfallsdatum in seine leere Flasche: 2020, denn dann kann sich die Nationalelf zur Europameisterschaft bewähren.

Von Frank Pfeifer