„Überwältigend!“ Maria Krell wählt einen Superlativ für ihre Erlebnisse beim diesjährigen Schüleraustausch von Gymnasiasten aus Grimma und dem französischen Bron. „Es ist eine tolle Erfahrung“, so die Zehntklässlerin, die im Colditzer Ortsteil Zschetzsch zu Hause ist. Ihre gleichaltrige Gastschülerin Soumeya Khaled hatte sie bereits im Dezember in Bron kennen gelernt, als die deutschen Gymnasiasten in der Grimmaer Partnerstadt zu Gast waren. In den letzten Tagen wurden nun die 20 jungen Franzosen zum Gegenbesuch empfangen.

Kunst- und Musikprojekt verbindet die Jugendlichen

Die Begegnung stand unter dem Thema „Die Welt neu denken –100 Jahre Bauhaus“ und beinhaltete zum Finale am Mittwoch und Donnerstag ein Kunst- und ein Musikprojekt im Alten Seminar.

Maria Krell ist vor allem über Soumeyas Bekanntschaft überglücklich. „Wir schwimmen auf einer Wellenlänge, die Themen gehen uns nicht aus.“ Den Kontakt mit den Franzosen beim Schüleraustausch habe sie am wertvollsten empfunden. Auch Soumeya Khaled ist voll des Lobes – nicht nur über ihre Gastgeberin und die Gastfreundschaft. Die 16-Jährige zeigte sich beeindruckt von den Kulturstätten, die in den zehn Tagen besucht wurden – und fand auch sehr interessant, wie eine deutsche Familie ihre Mahlzeiten gestaltet.

Allererste Schülergruppe im Bauhaus-Museum

Der Schüleraustausch bot am Montag noch einen Superlativ. Denn die 40 Gymnasiasten aus Grimma und Bron schreiben sich, wenn man so will, ins Buch des gerade eröffneten Bauhaus-Museums in Weimar ein. „Wir waren dort die allererste Schülergruppe und wurden mit großen Hallo empfangen“, schwärmt Französischlehrerin Sibylle Arnold, die einmal mehr den organisatorischen Hut für den Schüleraustausch trug. Während sich an diesem ersten Tag mit regulärer Öffnungszeit vor dem Museum eine Schlange bildete, konnten die angemeldeten Neunt- und Zehntklässler ohne Anstehen zur ihren Führungen in Deutsch und Französisch hinein. Im Park an der Ilm skizzierten sie dann am Nachmittag Goethes Gartenhaus – als Vorlage für die Kunstarbeit.

Zur Galerie Beim 15. Schüleraustausch von Schülern der Gymnasien in Grimma und im französischen Bron stand das Bauhaus-Jubiläum im Mittelpunkt. Die Jugendlichen führten auch ein Kunst- und ein Musikprojekt durch.

Es ist der 15. Schüleraustausch zwischen den Gymnasien „St Augustin“ und „ Jean Paul Sartre“, der seit Vertragsabschluss 1991 alle zwei Jahre stattfindet. Damit werde auch die Städtepartnerschaft zwischen Grimma und Bron belebt, weiß Lehrerin Arnold. Im Herbst reisen die Grimmaer Gymnasiasten nach Bron, im Frühjahr kommen die Broner nach Grimma. Übernachtet wird ganz privat bei den Familien der Austauschschüler. So hätten sich schon viele Kontakte und Freundschaften angebahnt, erzählt Arnold, die seit 1992 am Grimmaer Gymnasium Sprachen unterrichtet. Manche Familien würden sich sogar gegenseitig besuchen.

Beim nächsten Mal kein Geschichtsthema

2016 waren Gymnasiasten im Ergebnis des Schüleraustausches sogar beim Gedenken an die Schlacht von Verdun dabei. Während da „100 Jahre Erster Weltkrieg“ als Thema stand, beschäftigten sich die Deutschen und Franzosen zwei Jahre später mit „500 Jahre Reformation“. Beim nächsten Treff will Arnold die Geschichtsthemen aber erst mal beiseite schieben. Dann soll es unter dem Stichwort „Kleider machen Leute“ um Mode gehen.

Dieses Mal also befassten sich die in Grimma Französisch und in Bron Deutsch lernenden Schüler mit dem Bauhaus-Jubiläum. Schon am Tag nach der Ankunft besuchten die jungen Franzosen das Leipziger Grassimuseum und wurden dort in die Geschichte des Bauhauses eingeführt. Tags darauf stand für alle 40 Schüler ein Empfang bei Oberbürgermeister Matthias Berger auf dem Programm, dem sich eine Grimma-Rallye und die Vorstellung des Improtheaters anschlossen. Nach dem Weimar-Ausflug statteten die Broner auch noch dem Hallenser Kunstmuseum Moritzburg eine Visite ab und informierten sich dort über die Maler der Bauhaus-Zeit.

Viel Spaß bot auch das gemeinsame Musikprojekt. Quelle: Thomas Kube

Zum Abschluss der Begegnung wurde es praktisch. Im Kunstprojekt schuf jeder Schüler anhand seiner Goethehaus-Skizze ein Motiv mit expressionistischen Farben. Im Musikprojekt studierten alle den Namika-Hit „Je ne parle pas francais“ ein. Und Donnerstagabend dürfte beim Abschied am Bus auch die ein oder andere Träne geflossen sein. Auf wiedersehen – Au revoir.

Von Frank Prenzel