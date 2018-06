Naunhof

Elftklässler am Freien Gymnasium in Naunhof haben sich im Grundkurs Geschichte mit dem Schicksal jüdischer Menschen beschäftigt, die einst Einwohner der Parthestadt waren. Im Ergebnis sind zwei Stolpersteine verlegt worden, mit denen an die Deportation von Mosey Witensohn und Max Moses Ratner erinnert wird. Finanziert wurden die Stolpersteine ausschließlich aus Spenden der Naunhofer Bürgerschaft.

Werden die Stolpersteine sonst vor den Wohnhäusern der betroffenen Menschen verlegt, hat man sich dieses Mal auf den Eingangsbereich vor dem Rathaus auf dem Markt verständigt. „Weil es bei unseren Recherchen nicht gelungen war, den genauen Wohnort zu ermitteln. Und in solchen Fällen ist es möglich, dafür einen zentralen Ort zu wählen“, wusste Claudia Behzad, Fachlehrerin für Kunst und Geschichte, zu erklären. Der Hinweis für diese Variante kam von Gunter Demnig. Der 71-jährige Initiator dieser inzwischen weltweiten Gedenkaktion war persönlich angereist, um die zwei neuen Stolpersteine eigenhändig im Pflaster einzusetzen.

Beginn im vorigen Jahr

Was in anderen Städten und Gemeinden unserer Region seit Jahren zur Gedenkkultur gehört, begann in Naunhof voriges Jahr, als in der Bahnhofstraße ein erster Stolperstein verlegt wurde. „Angefangen hat alles mit einer Facharbeit von zwei Schülern“, so die Fachlehrerin und verwies zunächst an Leonie Gemander, eine der beiden Schüler. „Es ist interessant gewesen, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, die von unserer Lehrerin sehr gut aufgearbeitet wurde“, sprach die 17-Jährige über ihre Motivation, sich dem Thema intensiv zu widmen. „Außerdem war es für mich spannend, in den Archiven Dokumente in der Hand zu haben, um komplett an das Thema Judenverfolgung und Nationalsozialismus heranzukommen.“

Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit

Der gleichaltrige Klassenkamerad Benjamin Jahn sieht darin auch die Möglichkeit, ein deutliches Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen. „Nachdem viele unbekannte Juden verfolgt und hingerichtet worden sind, haben wir heute mit dem Verlegen der Stolpersteine diesen zwei jüdischen Mitbürgern ihre Identität zurückgegeben“, so der Gymnasiast weiter.

Bürgermeister: Platz für alle

Naunhof, so Bürgermeister Volker Zocher (parteilos), sei mit 8500 Einwohnern eine sehr kleine Stadt. „Trotzdem ist Platz für alle. Inzwischen auch für die vielen Menschen, die mit unterschiedlicher Nationalität und Hautfarbe in unserer Stadt wohnen. Aber es ist kein Platz für Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz gegenüber ausländischen Mitbürgern“, macht das Stadtoberhaupt eine klare Ansage. Er appellierte an die Gymnasiasten, an diesem Projekt weiter zu arbeiten, um die Erinnerung an geschehenes Unrecht wachzuhalten.

Von Frank Schmidt