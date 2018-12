Grimmaerin spendet Zopf für eine Perücke

Grimma

Wie die meisten krebskranken Menschen im Therapieverlauf ihre Haare verlieren, sind auch Kinder von diesen negativen Nebenwirkungen betroffen. Gerade sie seien im besonderen Maße durch Haarausfall zusätzlich zu ihrer Erkrankung sozial und emotional belastet und fühlen sich teils auch isoliert, macht der österreichische Verein „Die Haarspender“ deutlich. Er hat sich daher zur karitativen Aufgabe gemacht, Haarspenden für Echthaarperücken entgegen zunehmen, die maßgeschneidert für Kinder angefertigt werden.

Für ein Stück mehr Normalität

„Wir möchten mit diesen Perücken betroffenen Kindern wieder ein Stückchen Normalität in ihr Leben zurückzubringen“, versichert der Verein auf seiner Homepage. Über diese Plattform ist auch Raphaela Heine aus Grimma auf diese Form der Spende aufmerksam geworden. „Die Weihnachtszeit ist ja immer eine Zeit für mehr Menschlichkeit. Und weil ich sowieso meine Haare kürzen wollte, habe ich diesen Wunsch der etwas anderen Spende an meine Friseuse herangetragen“, erzählte die 39-jährige Spenderin.

Stefanie Zack (r.) hat bei Raphaela Heine 43 Gramm ihrer Haarpracht abgeschnitten, die nun als Spende für Echthaarperücken krebskranken Kindern zugute kommen. Quelle: Frank Schmidt

Und bei Stefanie Zack im Haar-Salon am Grimmaer Markt ist sie mit ihrem Anliegen sofort auf Zustimmung und Unterstützung gestoßen. „Ich finde das eine ganz tolle Aktion und würde mir wünschen, dass es Nachahmer gibt“, sagte die 32-jährige Friseuse. Bei Raphaela Heine sind 43 Gramm zusammengekommen, die nun fein säuberlich gebündelt an den Verein gehen. Ohne jedoch zu erfahren, welches Kind konkret von dieser Spende profitiert. „Aber das zu wissen, ist mir nicht so wichtig“, sagte Raphaela Heine.

Spende muss schadstofffrei sein

Wie viele Haare für eine Perücke benötigt werden, ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Voraussetzung für eine Spende ist, dass die Haare tatsächlich reiner Natur entsprechen müssen, also nicht durch einschlägige Chemie oder andere Haarkosmetik belastet sein dürfen, betonte die Friseuse.

Von Frank Schmidt