Grimma. Zu laute Musik machte eine Polizeistreife am Samstagnachmittag auf eine Gruppe Jugendlicher am Grimmaer Nikolaiplatz aufmerksam. Zur Gruppe gehörte ein polizeibekannter und mit Haftbefehl gesuchter 21-Jähriger, der flüchtete, als er die Beamten sah. Nachdem die Beamten mit der Gruppe Jugendlicher gesprochen und weitere Personalien überprüft hatten, setzten sie ihre Streife in Grimma fort. An der Ecke Frauenkirchhof konnten sie dann den 21-Jährigen stellen. Der Mann hatte ein Mobiltelefon bei sich, welches bei einem Einbruch in ein Geschäft im PEP Grimma im Mai 2017 zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Um seine Haftstrafe zu verbüßen, wurde der 21-Jährige in die JVA überstellt.

Von thl