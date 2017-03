Otterwisch. Die Polizei hat die Ermittlungen in einem Fall wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen, nachdem im Eingangsbereich zu einem Kindergarten in der Straße des Friedens in Otterwisch fünf Hakenkreuze entdeckt worden waren. Ein Unbekannter hatte die zweifelhaften Schmierereien mit den Maßen von fünf mal fünf Zentimetern über das Wochenende an der Kindereinrichtung hinterlassen. Wie die Polizeidirektion Leipzig weiter mitteilte, wurde der Frevel am Montagmorgen entdeckt – nachdem die Sachbeschädigung aktenkundig wurde, sind die Graffiti entfernt worden.

Von thl