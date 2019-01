Grimma

Am Amtsgericht hatte sich am Donnerstag ein Mann aus der Region wegen „ Verbreitung pornografischer Schriften“ zu verantworten. Doch bevor es durch das Gericht zur Feststellung der persönlichen Daten des Angeklagten Thomas I. kam, beantragte der Verteidiger ein Sechs-Augen-Gespräch mit der Vertreterin der Staatsanwaltschaft und dem vorsitzenden Richter Götz-Karsten Weimann. Zwischenzeitlich wurde auch der Angeklagte zu dieser Unterredung kurz hinzugezogen.

Geldstrafe zugunsten der Staatskasse

Nach gut zehn Minuten kehrte das in Robe gekleidete Trio in den Gerichtssaal zurück und machte kurzen Prozess, dem offenkundig ein Deal zugrunde lag. Demnach beantragte der Verteidiger für seinen Mandanten die Einstellung des Verfahrens und bot die Zahlung einer Geldstrafe von 1800 Euro an. Die Staatsanwaltschaft hatte in Anbetracht einer möglicherweise langwierigen Verhandlung zugestimmt.

Verfahren vorerst nicht eingestellt

Und so sah auch der promovierte Richter Weimann keinen Grund, dem Antrag der Verteidigung nicht stattzugeben. Folglich fiel kurz darauf das Urteil zur „vorläufigen Einstellung des Verfahrens“ gegen die Zahlung der beantragten Geldstrafe zugunsten der Staatskasse.

Auf Wunsch des Angeklagten wurde einer monatlichen Ratenzahlung von 200 Euro zugestimmt. Erst wenn die Strafzahlung voll geleistet wurde, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Damit war die Verhandlung geschlossen.

Von Frank Schmidt