Pomßen/Parthenstein

Durch einen Hinweis erfuhr die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstagmorgen, dass in Pomßen eine Hecke brennt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Grethen, Pomßen und Großsteinberg begaben sich umgehend zum Brandort.

Dieser befand sich in einer Einfamilienhaussiedlung am Sportplatz, die sich noch im Bau befindet. Auf bisher unbekannte Art und Weise geriet die 20 Meter mal vier Meter große Hecke in Brand. Das Feuer griff anschließend auf zwei Gartenlauben über, die sich unmittelbar in der Nähe befanden.

Feuerwehr konnte den Brand in Pomßen löschen

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und auch verhindern, dass durch Funkenflug und Flammen das Feuer auf andere Gebäude übergreifen konnte. Die Höhe des Sachschadens steht noch aus.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 unter der Telefonnummer 03437 708925 100 zu melden.

Von LVZ/gap