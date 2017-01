Grimma/Klinga.



Doch nicht nur die höchstvergnüglichen Spielchen wurden dem Motto „Im Wald und auf der Heide“ gerecht, sondern darüber hinaus auch die Dekoration, für die Wilfried Hilsberg einmal mehr keine Mühen und Wege gescheut hatte. So war das Klingaer Original im Vorfeld beim Grimmaer Obi-Baumarkt mit dem Ergebnis vorstellig geworden, dass am Sonnabendabend ein gutes Dutzend ausrangierter Weihnachtsbäume das Klingaer Dorfgemeinschaftshaus in eine grüne Natur-Oase verwandelten. Verwandelt hatte am selben Tag auch Stefan Tröger seine Grimmaer Muldentalhalle, und zwar in eine Party-Location. Wie bei den beiden Erstauflagen der von Trögers Sunside Events Sport und Eventmanagement organisierten Silvesterparty beinhalteten die Eintrittstickets neben einem reichhaltigen Buffet und einem Überraschungsauftritt der Sermuther Rock ’n’ Roll & Boogie Woogie Connection auch jede Menge Live-Musik, für die in diesem Jahr die Leipziger Formation Sarah & the BeatBoyz verantwortlich zeichnete, die den Grimmaer Silvesterpartygästen bis weit in die frühen Morgenstunden des neuen Jahres hinein musikalische Sahnestückchen der vergangenen 50 Jahre zu Gehör brachten.

Zwar war die Kultur- und Sportarena in Grimma Süd laut Stefan Tröger nicht ganz ausverkauft, der Sunside-Geschäftsinhaber zeigte sich mit der Ticket-Nachfrage dennoch zufrieden. „Eine solche Veranstaltung muss wachsen, und wir wollen sie auf jeden Fall fest in Grimma etablieren, wobei uns entgegen kommt, dass vergleichbare Angebote in der Region mittlerweile sehr rar sind“, so Tröger, der nach eigener Aussage auf ein insgesamt erfolgreiches Jahr zurückblickt. „Die Veranstaltung ‚Grimma tanzt’ hat uns ebenso wie das Oktoberfest mit Micki Krause wieder ein volles Haus beschert. Sehr gut gelaufen sind einmal mehr auch die Kabarett-Veranstaltungen“, so der Muldentalhallen-Betreiber, der in diesem Jahr mit einem Knüller in letzterer Unterhaltungssparte aufwarten kann. „Wir sind sehr glücklich darüber, im August Olaf Schubert bei uns zu haben“, so Tröger.

Von Roger Dietze