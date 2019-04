Lossatal/Hohburg

Die Sonne prasselte auf Hohburg, doch so richtig heiß war es bei Siegfried Michallik, der im Museum Steinarbeiterhaus den uralten Backofen bestückte. Kein Problem für den 80-Jährigen. „Ich habe in den 50er-Jahren Bäcker gelernt und dann später als Konditor gearbeitet. Ich stand also immer am heißen Ofen“, verriet er. Rund 14 Kilogramm Mehl wurden am Ostersonntag verarbeitet, die leckeren Osterfladen aus dem Steinarbeiterhaus sind längst eine Legende. Der Backofen sei mindestens so alt wie das Gebäude, 200 Jahre kommen da schon zusammen. „Um 9 Uhr haben wir mit Holz angeheizt, 13.30 Uhr konnten wir dann mit dem Backen beginnen. Wir haben noch richtig Lust zum Arbeiten“, betonte Michallik mit Blick auf seine Assistentin Monika Schad.

Drei Wanderungen für Mitglieder geplant

Sehr zufrieden zeigte sich auch Frank Jacob vom gastgebenden Förderverein Museum Steinarbeiterhaus. „Bei so einem Wetter kann man nicht klagen. Und unsere Hüpfeburg kommt bei den kleinen Besuchern sehr gut an, da können sich die Eltern mal ausruhen.“ Der Verein habe in diesem Jahr wieder viel vor, unter anderem werde es für die Mitglieder drei Wanderungen geben. „Und unsere Konzerte sind wieder für alle offen.“

Die Gruppe Jukuleli bei ihrem Auftritt. Quelle: Bert Endruszeit

Selten zu hörende Instrumente standen beim Konzert der Gruppe Jukuleli im Mittelpunkt. Denn bei den Nerchauern dreht sich alles um die Ukulele. „Wir alle sind eigentlich Gitarrenspieler, aber die Ukulele spielt bei uns eine ganz wichtige Rolle“, erklärte Karl-Heinz Thieme. Gerade habe sich die Gruppe neu formiert, nun sind Frauen und Männer von 26 bis 68 Jahren dabei. „Wir harmonieren alle sehr gut.“ Richtige Ukulele-Bands gebe es nicht viele, die nächste spielt im Raum Dresden. „Die Ukulele erlebte in den vergangenen Jahren in Deutschland einen richtigen Aufschwung“, so Thieme. Das Lied „Over The Rainbow“ sei damals der Auslöser gewesen – keine Frage, dass das Stück auch in seiner Formation zum Repertoire gehört. Die Ukulele ist das perfekte Einsteiger-Instrument für Kinder. „Sie hat ja nur vier Saiten, da gibt es sehr schnell erste Erfolgserlebnisse.“ Zudem sei sie recht preiswert zu haben.

Am uralten Backofen: Siegfried Michallik zieht die Osterfladen aus dem Feuer. Quelle: Bert Endruszeit

Der musikalisch Kopf der Band ist Bernd-Uwe Eismann. Mittlerweile mischt auch seine Tochter Melanie mit, Sohn Benny kümmert sich um die Technik. „In ein paar Wochen sind wir noch einer mehr. Dann macht noch Alexander Ernst bei uns mit“, sagte Eismann. Längst ist die Gruppe eine Art Kaderschmiede. „Wir hatten schon einige Jugendliche bei uns, die dann wiederum eigene Bands gründeten.“ Eismann ist in der Region bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Als begehrter Musiklehrer hat er schon an vielen Schulen unterrichtet. „Doch im Juni gehe ich in Rente, dann dreht sich bei mir alles um das Hobby Nummer eins, die Band. Jetzt hat sie eine Besetzung, mit der ich richtig glücklich bin, wir haben hier hochkarätige Leute, einer spielt sogar in drei Bands.“ Mittlerweile gehöre auch eine Engländerin zur Gruppe, Isabel Edmondson. „Die habe ich singen hören, da war für mich sofort alles klar.“ Als im vorigen Jahr bekannt wurde, dass drei Mitstreiter die Band verlassen wollten, hätten neue Kandidaten regelrecht Schlange gestanden. „Alle wollten bei uns mitmachen, das ist natürlich ein gutes Gefühl.“

Von Bert Endruszeit