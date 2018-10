Grimma/Kaditzsch

Es gibt sie also wirklich noch - echte Gänsehirten. Und zwar im Dorf der Sinne, in Kaditzsch bei Grimma. Dort ist nahezu täglich ein besonderes tierisches Schauspiel zu beobachten.

Zwei prächtige und gut aussehende Gänse werden von Henry Vogel mitten auf dem Dorfplatz unter einer Linde gehütet. Ein Gänsepärchen namens Margot und Erich. Ein Schelm, der in Anlehnung an die Honeckers der DDR-Zeit, an etwas Ewiggestriges denkt.

Im Dorf heißt er jetzt „Gänse-Henry“

Dennoch ist bei Gänse-Henry, wie ihn die Leute im Dorf nennen, die Welt noch in Ordnung. Oder besser gesagt wieder in Ordnung, seitdem der 65-Jährige nach einem Arbeitsleben als Berufskraftfahrer in seinen wohl verdienten Ruhestand gegangen ist. „Um irgendetwas muss ich mich doch nun kümmern. Da habe ich mir eben Anfang April Margot und Erich als Gössel auf den Hof geholt“, sagt das Kaditzscher Unikum. Seither folgt das Federvieh seinem Ziehvater auf Schritt und Tritt.

Gänse werden nicht geschlachtet

Folglich auch unter die Linde auf dem Dorfplatz, nur unweit von seinem Grundstück. Die Option Weihnachtsgans habe es aber von Beginn an nicht gegeben, versichert Gänse-Henry. „So liebe und herrliche Tiere kann man doch nicht einfach ans Messer liefern“, untermauert er seine unzerbrechliche Freundschaft zu Margot und Henry.

Von Frank Schmidt