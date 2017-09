Herr C.-L. stellt in der Galerie Wasserberge auf dem Rittergut Kössern aus

Grimma/Kössern.. Das Rittergut Kössern öffnet seine Pforten für kulturelle Veranstaltungen. Nachdem bereits die Künstlerin Doris Ziegler ihre Werke im Raum Zwickauer Mulde im Kuhstall präsentiert, öffnen die Rittergutsbesitzer Jörn-Heinrich Tobaben (47) und Benjamin Gorgas (20) die zweite Etage für Veranstaltungen, den Raum Freiberger Mulde. 500 Quadratmeter umfasst die Galerie „Wasserberge“.

Am 3. September ab 17 Uhr wird eine Installations-Ausstellung von Jens Cencarka-Lisec (Herr C.-L.) gezeigt, der in Dresden und Berlin Freie Kunst und Bildhauerei studierte. Er nannte seine Installation Spannen IV. Der Betrachter der Ausstellung wird feststellen, dass der Künstler sich von der Raumoptik leiten ließ. Jutematerial mit ganz einzigartiger Struktur gestaltete Herr C.-L. zu blickfangendem Kunstobjekten. Dabei geht es um Spannungen, Zwischenräume und Distanz.

Zum einen können die Objekte alle für sich stehen, aber durch die künstlerische Verspannung bilden sie eine Installation, die vom Großen ins Kleine, ins Spielerische geht. So sind teils Objekte aufgebaut in die Installation integriert und teils Objekte in der Kiste belassen. „Im Spannen geht es um die Auseinandersetzung mit dem Dazwischen, dem Verweigern des Offensichtlichen durch das Versperren von Sichtachsen und vordefinierten Laufwegen“, meint der Künstler.

Zur Vernissage am Sonntag wird es eine Klangperformance mit Pina Rücker, Wolfram Dix (Musik) und Martina LaBonté (Tanz) geben. Eine Kombination von Künsten, die das Besondere der Installation unterstreichen wird.

Von Cornelia Braun