Trebsen

Bemerkenswertes Zusammenrücken von Insel und Kontinent in Zeiten des Brexit: Trebsen und und das schottische Blackford in Schottland bemühen sich um eine Städtepartnerschaft. Trebsens Bürgermeister Stefan Müller (CDU) will auf der Stadtratssitzung am Montag über die Gründung eines Partnerschaftskomitees informieren.

Partnerschaft zu den 20. Internationalen Highland Games in Trebsen

Die Bereitschaft aus Blackford, eines 1000-Einwohner-Ortes am Fuße der Highlands, liegt vor. Laut Janet Law vom dortigen Gemeinderat hatte das Gremium bereits im August entschieden, mit Trebsen in Verbindung zu treten. Wenn alles klappt, könnte die Partnerschaft schon Mitte September 2019 zu den 20. Internationalen Highland Games in Trebsen besiegelt werden. Beide Kommunen sind in ihren Ländern bekannte Ausrichterorte der beliebten Schottenspiele.

Von Haig Latchinian