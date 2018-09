Landkreis Leipzig

Pünktlich 1.30 Uhr Samstagfrüh waren die letzten Spiele beendet und es ging zur Siegerehrung über. 18 Mannschaften aus dem Landkreis Leipzig waren der Einladung zum Volleyballturnier um den Pokal des Landrates gefolgt.

Schlussendlich waren 135 Spieler in Grimma angereist. Gespielt wurde auf vier Feldern gleichzeitig. Die Turnierleitung hatten Ria Albrecht und Jens Mietz übernommen. Turniergewinner sind die Spieler von Isoliertechnik Oelsner, gefolgt vom vormaligen Sieger LEAG Kraftwerk Lippendorf. Der Wanderpokal wechselt somit von Böhlen-Lippendorf nach Naunhof. Auf Platz 3 von immerhin 18 Mannschaften kam der Gala Service Wurzen.

Gewinner war aber auch die Abteilung Floorball des SV 1919 Grimma. Der gemeinnützige Zweck des Turniers kam dieses Jahr den Floorballern zugute. Für die Teilnahme entrichten die Teams keine Startgebühr im klassischen Sinne, sondern leiten einen Betrag in Höhe von mindestens 50 Euro an den jährlich wechselnden kooperierenden Verein weiter.

Floorball-Trainer Ralf Kühne bekam von Landrat Henry Graichen (CDU) einen Umschlag mit 1270 Euro überreicht. Das Damenteam der Abteilung Floorball spielt in der 1. Bundesliga und kann aktuell Titel wie Pokalsieger und Deutscher Meister vorweisen. Auch im Nachwuchsbereich wird in dieser Abteilung hervorragende Arbeit geleistet. Sowohl Mädchen als auch Jungen werden bereits im Grundschulalter an diesen Sport herangeführt. Die Nachwuchsteams nehmen am Punktspielbetrieb in der Regionalliga teil.

