Grimma

Der Wanderweg an der Mulde bei Grimma ist aktuell gesperrt. Die Stadtverwaltung sieht derzeit zwar keinen Grund zur Beunruhigung, hieß es aus dem Rathaus. Die Sperrung sei eine „reine Vorsichtsmaßnahme“.

Fluttore in Grimma zur Sicherheit geschlossen

Aus demselben Grund wurden auch drei Fluttor geschlossen: an der Handschuhfabrik, an der Firma Bennewitz sowie an der Fußgängerzone, erklärt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger. Aktuell liegt der Pegel der Mulde bei 3,83 Meter und damit 18 Zentimeter über der ersten Warnstufe, Tendenz leicht steigend.

Wegen Hochwassergefahr wurde jetzt drei Fluttore in Grimma vorsorglich geschlossen, auch das an der Fußgängerunterführung der Muldebrücke. Quelle: Frank Schmidt

In Nerchau am Schützenhaus ist die Mulde bereits über die Ufer getreten. In Golzern hat der Wasserstand der Mulde bereits fast die kritische Höhe von 4 Metern erreicht. Ab diesem Zeitpunkt gilt Alarmstufe 2 für das Umland.

Von Frank Schmidt