Grimma. Erst Bilderbuchwinter, jetzt steigt Flutgefahr. Deshalb sind in Grimma erste Hochwasserschutzmaßnahmen angelaufen. Besonders im nördlichen Bereich der neuen Hochwasserschutzmauer sind sieben große und kleine Fluttore und -luken geschlossen worden. Fünf zwischen Oberwerder nahe der Handschuhfabrik und Pöppelmannschen Steinbrücke sowie zwei weitere zwischen Schloss und Gymnasium St. Augustin.

Schotten dicht: Einige Hochwassertore in Grimma sind vorsorglich geschlossen worden. Zur Bildergalerie

„Von akuter Hochwassergefahr kann keine Rede sein, eher von einer Überschwemmungsgefahr“, beschwichtigte Oberbürgermeister Matthias Berger am Dienstag auf Nachfrage. „Grund ist die aktuelle Tauwetterlage, so dass sich Treibeis auf der Mulde bildet, welches von Ufern abbricht, flussabwärts zieht und möglicherweise an Hindernissen hängen bleibt, was somit den Abfluss des Wassers beeinträchtigt“, erklärte Berger.

Wie latent die mutmaßliche Überschwemmungsgefahr ist, zeigte ein Blick auf den Pegel Golzern. Tatsächlich ist die Mulde den letzten 48 Stunden um bis zu zehn Zentimeter gestiegen und lag Stand Dienstagmittag bei 1,40 Metern – Tendenz leicht steigend. Und damit noch weit unter der ersten Alarmstufe, die bei 3,60 Meter ausgerufen wird.

„Wir wollen keine Panik machen, sondern auf Eventualitäten eingerichtet sein“, sagte Berger an die Adresse jener Leute gerichtet, die seiner Meinung nach schon unangemessen auf die erste Schutzmaßnahme reagierten. Insbesondere auch, weil das geschlossene Fluttor an der Handschuhfabrik für Wanderer und Spaziergänge zu Umständen führt, für die das Stadtoberhaupt um Verständnis warb.

Von Frank Schmidt