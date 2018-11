Grimma/Höfgen

Am Wochenende geht nach mehrjähriger Pause in Höfgen wieder ein „Besinnlicher Voradvent“ über die Bühne. Das Gasthaus-Team und der Wassermühlen-Verein wollen diese einst von Familie Skiba in ihrer Kaditzscher Kerzenwerkstatt ins Leben gerufene Tradition wieder aufleben lassen.

Stände im Mühlenhof

Die Akteure hoffen auf einen guten Neubeginn und erwarten an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr zahlreiche Besucher. Auf dem Mühlenhof und in den unteren Räumen des Gasthauses warten einige Handwerker und Händler auf interessierte Gäste. An ihren Ständen lässt sich so manches schöne Unikat entdecken, das man verschenken oder mit dem man sich selbst umgeben möchte, heißt es in einer Mitteilung.

Linzertorte und Mühlenpunsch

Mit ihrem Duft sollen Linzertorte, Mühlenpunsch und Gegrilltes, aber auch Mühlenbrot und Zuckerkuchen aus dem altdeutschen Backofen der Wassermühle und so manche Überraschung die Besucher ins Dorf der Sinne locken.

Von lvz