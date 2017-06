Grimma. Das Lernen im so genannten grünen Klassenzimmer gehört zur guten Tradition im Schulalltag der Grundschule Hohnstädt-Grimma. „Dafür schnappen sich unserer Schüler oft Decken und gehen mit Büchern ins Freie, um draußen zu lernen, was sich bei uns in Hohnstädt sehr gut anbietet“, verrät Lehrerin Beata Naumann. Und in einem Lernprojekt haben sich dann die Zweitklässler mit dem klimabewussten Lernen beschäftigt – das Ergebnis konnte sich sehen lassen und brachten den Kids einen Besuch in einem Landwirtschaftsbetrieb der Region als Siegprämie ein. Der Weg führte die kleinen Naturfreunde in die Bullenmastanlage nach Grechwitz, wo die Schüler mit einem zünftigen Frühstück empfangen wurden. Auf dem Tisch standen neben belegten Brötchen auch reichlich Obst und Gemüse, Eier und Milch. Die Lehrerin zeigte sich nicht wirklich überrascht darüber, dass besonders Obst und Gemüse sowie die Milch in Windeseile alle waren, indes die teils mit deftiger Wust belegten Brötchen nur verhaltenen Absatz fanden.

Was nicht nur gesund ist und zudem schmeckt, wissen die Knirpse also. Aber wie die Milch in den Getränkekarton oder das Schnitzel auf den Teller kommt, waren Erkenntnisse, über die nicht jedes Kind verfügte. Deshalb hatte der Besuch in der Stallanlage nachhaltigen Eindruck hinterlassen.So erfuhren die Acht- und Neunjährigen mehr über die Zusammensetzung des Futters für die Aufzucht der etwa 800 Bullen, die zur Mast als Jungtiere extra von der Alm in Bayern nach Sachsen gekommen sind.

Von Frank Schmidt