Augenarzt Dr. Hubertus von Below hat allen Grund zum Feiern: Seine Grimmaer Praxis gibt es jetzt seit 25 Jahren, und vor einem Jahrzehnt wurde das Ärztehaus „Villa Doc“ in der Leipziger Straße, in dem er mit Kollegen anderer Branchen praktiziert, seiner Bestimmung übergeben.

Von Below ist dankbar für die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten. Diese sei „in jeder Beziehung geglückt“, sei „ein Segen“. Für ihn Grund genug, mit Familie, Mitarbeitern und Partnern nicht an irgendeinem beliebigen Tag zu feiern, sondern bewusst am Tag der Deutschen Einheit auf das Geschaffene anzustoßen.

Landrat Henry Graichen ist ebenfalls eingeladen

Zur 10 Uhr beginnenden Feier werden auch Landrat Henry Graichen (CDU) und Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) erwartet und einige Worte an die Anwesenden richten. Mit Hubertus von Below steht ihnen dabei der Mitbegründer der Blauen Partei von Frauke Petry gegenüber. Denn von Below blickt auch auf eine politische Laufbahn, die ihn immer wieder in die Schlagzeilen brachte.

Hubertus von Below gründete zusammen mit Frauke Petry die „Blaue Partei“. Quelle: Andre Kempner

So verließ er im Jahr 2013 aus Protest die CDU und wurde Gründungsmitglied der Alternative für Deutschland (AfD). Da er 2009 in den Stadtrat eingezogen war, hielt er hier bis zu seinem Ausscheiden die AfD-Fahne hoch und arbeitete auch im Landesvorstand der Alternativen. Doch enttäuscht kehrte von Below auch den Rechtspopulisten den Rücken und wurde 2017 in Grimma Mitbegründer des Bürgerforums „Blaue Wende“.

von Below arbeitete früher in London

Die politischen Wechsel des Augenarztes, der auch dem Ruderverein Grimma vorsitzt, dürften am Feiertag indes keine Rolle spielen. Vielmehr will von Below an seine beruflichen Meriten erinnern. Vor der Gründung seiner Praxis in Grimma arbeitete er am Londoner Moorfields Eye Hospital. Da die Wurzeln der Familie in Döben lagen, zog die damals junge Familie 1992 nach Sachsen. Sie übernahm das Schloss ihrer Vorfahren und sanierte das noch Vorhandene.

Eingeladen sind am Feiertag Patienten, Mitwirkende und alle Gewerke, die vor zehn Jahren halfen, unter Leitung von Architekt Ulrich Bode die heutige „Villa Doc“ aus dem Dornröschenschlaf zu küssen. Ebenso sind die Kollegen aller medizinischen Fachrichtungen willkommen, um ihnen für die Zusammenarbeit zu danken.

Das Gartenhaus am Schloss Döben. Quelle: Andreas Döring

„Ohne die wertvolle Mithilfe der Denkmalpflege und des Bauamtes wäre der Umbau des 1908 erbauten und des bis 2007 ergrauten Jugendstil-Hauses zu diesem wunderschönen Ärztehaus nicht geglückt“, erinnert von Below. Deswegen seien auch Politiker aller Parteien eingeladen.

Ärzte-Duo sei „Dream-Team“

Von Below bezeichnet sein Duo mit Fachärztin Olga Riemer, die aus Sibirien stammt, als „Dream-Team“, es stehe für eine gelingende Ost-West-Beziehung. Zur Gemeinschaft gehören die frisch gebackene Fachärztin Dr. Anne-Catherine Zajonz, Dr. Steffen Witt und die bewährten Arzthelferinnen. Bis zum Ruhestand im März 2019 setzen die Chirurgen Dr. Bruno Stühmeier und Diplom-Mediziner Reinhard Mütze ihre Arbeit in der „Villa Doc“ mit angegliedertem OP fort, informiert von Below weiter.

25. Jubiläum der Praxis wird gefeiert und 10. Geburtstag des Ärztehauses

Danach ziehe das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) zu den Muldentalkliniken. Auch Professor Dr. Konrad Herrmann werde nach einem vielseitigen und spannenden Berufsweg in den Ruhestand gehen. Ihm folge am 1. Januar Dr. Annegret Staginnus als Fachärztin für Hauterkrankungen.

Grimmaer Posaunisten umrahmen die Feier, bei der auch ein Kunstwerk des Wermsdorfer Künstlers Steffen Bieler enthüllt wird. Zu den Gastrednern gehört zudem der Nerchauer Pfarrer Markus Wendland. Von Below betont noch einmal: Am 3. Oktober werde das 25. Jubiläum seiner Praxis ebenso gefeiert wie das Ärztehaus.

Von Frank Prenzel