Trebsen/Neichen

Das Neichener Kinder- und Sommerfest gehört zu den traditionsreichsten Festivitäten zwischen Lastau und Röcknitz, reichen doch seine Wurzeln bis in die 1950er Jahre zurück. Nur selten allerdings dürften seine Macher beim Motto „Meteorologisch“ so daneben gelegen haben wie bei der diesjährigen Auflage, die am Freitagabend und von Samstagnachmittag an am Feuerwehrgerätehaus im Trebsener Ortsteil über die Bühne ging.

„Karibik mal anders“ bei nur zehn Grad

Während die Temperaturen nur knapp über die Zehn-Grad-Marke kletterten, versuchten die DJs am Freitagabend, „Karibisches Flair“ im Festzelt zu versprühen und präsentierte die Dorfjugend am Samstagabend ein Dorfprogramm unter dem Titel „Karibik mal anders“. Weil man aber die Feste feiern soll, wie sie fallen, nahm das knappe Dutzend junge Leute die Sache sportlich und ungeachtet des am Festzelt zerrenden frischen Westwindes die Wärmeerzeugung auf der Bühne in Gestalt eines Tanzprogramms in die eigenen Hände.

Jung und Alt arbeiten zusammen

„Es ist ein Wesenszug unseres Kinder- und Sommerfestes, dass Jung und Alt an einem Strang ziehen“, berichtete Bernd Fichtner vom rund zehn Frauen und Männer umfassenden Festkomitee, das bei der Volkssolidarität angesiedelt ist und erneut tatkräftig vom Heimatverein „Trebsen erleben“ unterstützt wurde. Es hatte wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das von Familienunterhaltung samt Kindereisenbahn-Rundfahrten und Wasserzielspritzen über einen Auftritt der „Geilen Gugge“ aus Belgern, einer Kinderdisco und Public Viewing bis hin zu einer Parade zwei- und vierrädriger Oldtimer reichte.

Beim Dorffest in Neichen gab's auch alte Fahrzeuge zu sehen. Quelle: Roger Dietze

Für die Parade hatte auch Steffen Engelmann mit seinem 600er Trabant den Weg aus Luppa nach Trebsen auf sich genommen. Samt Hänger, auf dem er ein Diamant-Fahrrad mit Hilfsmotor des „VEB Magdeburger Amaturenwerke“ mit sich führte. „MAW war der offizielle Name des bis zu 40 km/h schnellen Zweirades, im Volksmund wurde es aber nur ‚Hühnerschreck’ genannt“, erzählte der Oldi-Liebhaber aus der Nähe von Oschatz.

Wette geschafft: Drei Ehepaare in ihrer Hochzeitskleidung gefunden

Fans von „Wetten dass…?“ kamen am frühen Samstagabend zum wiederholten Mal im Neichener Festzelt auf ihre Kosten. Während die ZDF-Kultsendung schon vor einigen Jahren aus dem Programm genommen wurde, erfreut sie sich im Trebsener Ortsteil nach wie vor alljährlich im Juni großer Beliebtheit. In diesem Jahr sahen sich die Festorganisatoren vor die Aufgabe gestellt, drei Neichener Ehepaare zu finden, die zum einen noch im Besitz ihrer Brautkleider respektive Anzüge sind und zum anderen auch noch hineinpassen.

„Es war in diesem Jahr eine enge Geschichte, aber wir haben die Wette einmal mehr erfüllen können, und die drei Paare haben sogar noch ein Tänzchen aufs Parkett gelegt“, berichtete Bernd Fichtner.

Von Roger Dietze