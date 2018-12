Bad Lausick

Preisrichter für Geflügeltiere haben es alles andere als leicht. Nicht nur, dass oft bis zu 100 Tiere genau unter die Lupe eines Richters genommen werden müssen – die Hühner, Tauben und Enten haben zudem alle ihre Eigenheiten und Besonderheiten. Bei der Kreisrassegeflügelschau in Bad Lausick hatten etliche Züchter weit mehr als 500 Tiere am Wochenende ausgestellt, entsprechend zu tun hatte die Jury.

100 Punkte sind unerreichbar

„Bewertungskarten zeigen dann an, wie die Richter die Tiere beurteilt haben“, erklärte Matthias Kortenhof, Vorstandsmitglied im Rassegeflügelzuchtverein Bad Lausick und „Mädchen für alles“, wie er sich selbst bezeichnet. So steht zum Beispiel bei Nummer 331, eine Taube der Rasse Mährische Strasser, unter Vorzügen „Rassig in den Hauptrassemerkmalen“, bei den Wünschen der Richter „Im Hinterhalsgefieder glatter“.

Nummer 331 hat mit 96 Punkten nur knapp die Höchstpunktzahl verpasst. Quelle: Julia Tonne

Trotz der Wünsche kann Kortenhof, dem die Taube 331 gehört, stolz auf sein Zuchttier sein, das Tier hat 96 Punkte bekommen. Und ist damit fast spitze, Höchstpunktzahl sind schließlich 97. „Mehr Punkte gibt es nicht, weil 100 ohnehin kaum zu erreichen wären“, begründet er.

Zwerghühner erfreuen sich wachsender Beliebtheit

Auch Arndt Köhler aus Grimma konnte die Jury begeistern – mit seinen Deutschen Reichshühnern. Er bekam für seinen Hahn „Udo“ den Wanderpokal Hühner. Seit mehr als zehn Jahren bereits züchtet der Malermeister die Rasse, „die sehr selten geworden ist“, wie er sagt. Begonnen habe seine Zucht mit einem Stamm von drei Hennen und einem Hahn, heute hat er rund 50 Tiere auf seinem Hof. Viel Platz brauchen die Tiere, Deutsche Reichshühner sind unter den Hühnerrassen mit die größten.

Deutlich weniger Platz brauchen Züchter von Chabos. „Das sind Ur-Zwerghühner, größer gibt es die nicht“, erläutert Kortenhof. Weshalb die Rasse zunehmend an Beliebtheit gewinne. Auch Tauben seien bei den Züchtern häufiger vertreten als große Hühnerrassen. Eben wegen des geringeren Platzbedarfs – und wegen der fehlenden Lautstärke. „ Hühner sind schon recht laut, Tauben ziemlich leise“, wie Kortenhof ergänzt.

Gemeinde unterstützt wo es geht

Ein Prachtexemplar-Hahn der Chabos, der Ur-Zwerghühner. Quelle: Julia Tonne

Ein Besucher unter den hunderten Gästen war am Wochenende Bad Lausicks Bürgermeister Michael Hultsch. Mit der Zucht von Geflügel hat er selbst nichts zu tun, freut sich aber über die große Zahl der Vereine und Mitglieder, die sich diesem Hobby verschrieben haben. „Wir wollen die Vielfalt im Ort erhalten. Entsprechend versuchen wir zu helfen, wo es geht“, machte er deutlich. Gegenüber Kortenhof versprach er, dass die Rassegeflügelzüchter auch für kommende Ausstellungen die Turnhalle der Grundschule nutzen können.

Von Julia Tonne