Grimma/Wagelwitz. Ein 57-jähriger Mann ging am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, mit seinem Hund in der Rodaer Straße in Wagelwitz spazieren. Plötzlich überquerte das Tier die Fahrbahn und stieß dabei mit einem Ford Mondeo des 21-jährigen Fahrers zusammen. Der Hund verstarb später beim Tierarzt. Die genauen Umstände und der Hergang des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Von thl