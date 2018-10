Grimma

Ein achtjähriges Mädchen ist am Mittwochnachmittag im Hort der Grundschule Grimma von einem Hund gebissen worden. Das Mädchen saß gerade auf einer Schaukel auf dem Spielplatz vor der Schule, als die 60-ährige Halterin mit ihrem Jack Russell Terrier auf der Gassirunde vorbeikam.

Hund biss Mädchen in die Wade

Aus unerfindlichem Grund zog der Hund an der Leine, die die 60-Jährige in der Hand hielt. Sie versuchte noch, diese zu blockieren, was ihr jedoch nicht gelang. Das Tier war schneller und biss das Mädchen durch die Hose in die Wade. Nach dem Vorfall wurde das erschrockene und weinende Kind in die Schule gebracht, die Polizei und der Vater des Mädchens informiert und ein Krankenwagen gerufen.

Die Achtjährige wurde durch den Biss verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Halterin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Derzeit wird geprüft, ob der Hund alle notwendigen Impfungen besaß.

Von LVZ/gap