Hund und Mensch als Team – der Hundesportverein Grimma hatte sich am Sonntag Nicole Schneider, Beauftragte des sächsischen Schutz- und Gebrauchshundesportverbandes (SGSV) für die Disziplinen Rally Obedience und Obedience, zu einem Training eingeladen. Im Vordergrund auf dem Vereinsgelände auf dem Rappenberg standen der Spaß bei gemeinsamer Freizeit sowie die Ausbildung für Mensch und Hund. Und das unter Anleitung eines Profis.

Neuer Trend aus Amerika

„Rally Obedience ist eine relativ neue Sportart aus Amerika, die sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit erfreut“, erklärt Vereinschef Peter Nickel. „Hier gilt es einen immer wieder unterschiedlichen Parcours möglichst zügig und fehlerfrei zu meistern.“ Der Hundeführer gehe mit seinem Tier von Schild zu Schild und arbeitet so die Übungen ab. „Ziel des Rally Obedience ist die perfekte Kommunikation und Zusammenarbeit von Mensch und Hund“, erläutert Nickel weiter. Der Hund dürfe jederzeit angesprochen, motiviert und gelobt werden.

Rally Obedience sei ein toller Einstieg in den Hundesport, egal welche Rasse. Selbst Kinder könnten dabei mit ihrem Hund erste Unterordnungsübungen auf dem Parcours erlernen. „Bei Rally-Obedience-Prüfungen kann in den unteren Klassen mit Leine gestartet werden, die Begleithundeprüfung ist nicht erforderlich“, erläutert der Chef des 1926 gegründeten Vereins. Zum Training sollte der Hund möglichst an der Leine laufen und Sitz und Platz beherrschen.

Grimmaer Verein will Seminar wiederholen

Nickels Worten zufolge brachte Nicole Schneider den Trainingsstoff „mit ihrer lockeren Art super rüber“. Alle hatten Spaß, jeder habe für sich und sein weiteres Training mit dem Hund viel mitnehmen können. Der Hundesportverein Grimma wolle nun versuchen, jedes Jahr so ein Trainingsseminar mit einen Profi zu organisieren.

Jeden Mittwoch ab 18 Uhr und jeden Sonntag ab 11 Uhr wird auf dem Vereinsgelände auf dem Rappenberg trainiert. Auch Nichtmitglieder sind zum Anschauen und Mitmachen eingeladen.

