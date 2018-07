Grimma

Mit ihrem Aufmarsch am Husarendenkmal in Grimma machte der Husarenvereins Grimma unter der Führung von Rittmeister Jürgen Rolle am Montagabend einmal mehr deutlich, dass die Tradition der Grimma Husaren lebt. Und so wurden dort Kränze niedergelegt, um an die Gründung des Königlich-Sächsischen 2the Husarenregimentes No.19 vor 227 Jahren zu erinnern.

Alarmierender Nachwuchsmangel

Nicht von ungefähr sprach Rolle ausdrücklich von „unserem Husarenregiment“. Die Anteil nehmende und anwesende Bürgerschaft sei einerseits erfreulich, so der Vereinschef, der Nachwuchsmangel indes alarmierend. „Mit Gründung vor knapp 20 Jahren waren wir 32 Leute, darunter 21 hoch zu Ross. Derzeit sind wir kaum noch ein Dutzend.“

Aber es gibt noch Freunde mit Traditionsbewusstsein wie Ehrenmitglied Hansjörg Mitreuter aus Rodewisch im Vogtland. „Mein Großvater war hier in Grimma bei den Husaren stationiert“, begründete der 70-Jährige seine „enge Verbundenheit mit dem Husarenverein“ und lobt diese Form der Traditionspflege, die zur Historie von Grimma gehöre. Diese Meinung vertrat auch Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und betonte, „dass die Husaren und Grimma einfach zusammen gehören“. Wichtig sei eben zu erkennen, „dass hier nicht das Militärische im Vordergrund steht, sondern die Traditionspflege.“ Den Grimmaer Husaren werde 2019 eine historische Rolle zukommen, wenn die Stadt 300 Jahre Pöppelmannsche Steinbrücke feiern wird.

Von Frank Schmid t