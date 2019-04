Grimma/Mutzschen

Bei einem Frühlingsfest des neugegründeten Vereins „Stadt und Schloss Mutzschen“ in der ehemaligen Großküche hatten die Vereine aus Mutzschen am Sonnabend die Gelegenheit, sich vorzustellen. Initiator und Vereinschef Falk Zeuner hob hervor, dass er und die rund 40 Mitglieder des Vereins die Ortschaft Mutzschen wieder mehr mit Leben füllen und einen neuen Gemeinschaftssinn erwachsen lassen wollen. „ Mutzschen ist nicht so tot, wie manche es behaupten. Mutzschen lebt. Das sieht man schon an der großen Beteiligung der Vereine, die hier heute für jeden etwas anbieten“, so Zeuner.

Vereine gestalten Frühlingsfest Hand in Hand

Nach seinen eröffnenden Worten trat die Trommelgruppe der Kirchgemeinde unter Leitung von Pfarrer Henning Olschowski auf. Anschließend heizte Ortsvorsteher Carsten Graf mit seiner mobilen Discothek der Mutzschener Zumba-Gruppe ein, die unter Beweis stellen konnte, dass Tanzen durchaus ein Hochleistungssport ist.

Der neue Verein "Stadt und Schloss Mutzschen" sorgte auch für die Unterhaltung der Kinder. Quelle: Detlef Rohde

Vom Heimatverein, über die Kleingärtner, bis hin zu den Kaninchenzüchtern, dem Spielmannszug und dem Künstlergut Prösitz waren die Aktiven Mutzschens vertreten. Während draußen die Freiwillige Feuerwehr mit Gegrilltem für das leibliche Wohl sorgte und die Kinder sich auf der Hüpfburg oder am Schminktisch vergnügten, sammelten drinnen die Erwachsenen auf einer Wand Ideen, wie man die ehemalige Großküche künftig mit Leben füllen kann. Dem Verein ist es wichtig, dass sie wieder ein Ort der Begegnung wird und jeder Mutzschener sie für seine Interessen und Aktivitäten nutzen kann. Die Kinder hatten angesichts der Größe des Gebäudes gleich die Idee, die Räume bei schlechtem Wetter zum Rollschuhlaufen zu nutzen, während sich die älteren Bürger Tanzabende oder Dorffeste vorstellen können. Ein weiterer Vorschlag war, dem Heimatverein einen Teil der Räume zur Verfügung zu stellen oder den hellen, lichten Saal für Ausstellungen zu nutzen.

Die Ideenwand für die Großküche. Quelle: Detlef Rohde

An Ideen mangelte es nicht. Wann die ehemalige Großküche in das Eigentum der Mutzschener übergeht, ist aber noch unklar. Die Vereinsmitglieder hoffen, dass das Ziel bis zum Herbst erreicht wird. Zuvor sind noch einige bürokratische Hürden zu nehmen, hieß es.

Mitmacher gesucht

Wer Lust hat, sich in dem Verein „Stadt und Schloss Mutzschen“ zu engagieren oder Mitglied zu werden, kann sich per E-Mail unter der Adresse falk.zeuner@gmail.com anmelden.

Von Detlef Rohde