Grimma

Zwei blaue 200-Kilo-Fässer mit Rückständen einer unbekannten Chemikalie und etwa zwei Kubikmeter Styropor wurden bereits Anfang Juli an einem Weg auf der eingezäunten Baustelle am Platz der Einheit in Grimma illegal entsorgt. Der Bauleiter zeigte die Müllablagerung bei der Polizei an, die wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen und Hausfriedensbruchs ermittelt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Tathergang und zu den Personen machen können, welche die Abfälle dort unberechtigt abgelegt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Grimma unter Tel.: 03437/708925100 entgegen.

Von LVZ