Im Ein-Stunden-Takt mit dem Bus von Grimma nach Höfgen

Neue Ausflugslinie startet am Karfreitag

Ein neues Angebot bringt die Regionalbus Leipzig GmbH mit Beginn der neuen Ausflugssaison an den Start: Touristen gelangen künftig an Wochenenden im Ein-Stunden-Takt von Grimma nach Höfgen. Das Muldental werde damit als touristisches Ziel noch attraktiver, so Geschäftsführer Andreas Kultscher.