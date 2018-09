Grimma/Großbothen

Im Großbothener Sportcasino ist das Licht ausgegangen. Christian Hübler, der das Lokal am Sportplatz mit Hilfe seiner Frau und beider Kinder 19 Jahre lang bewirtschaftete, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Die Stadt Grimma und der FSV Grün-Weiß Großbothen suchen händeringend nach einem gastronomischen Nachfolger. Bislang erfolglos. Außerdem steht zwischen Kommune und Verein die brisante Frage im Raum, wer das Haus künftig betreibt.

Bisheriger Betreiber gab zeitig ein Signal

Schon vor einem Jahr habe er sein Aufhören signalisiert, erzählt Christian Hübler. Rechtzeitig reichte er beim Verein die Kündigung ein und erlebte nun am 31. August seinen letzten Arbeitstag. Bis Ende Juli hat der 63-Jährige noch Gäste bewirtet, den August nutzte er schließlich, um das Restaurant zu renovieren und gründlich zu säubern. Hinter der Scheibe sind die hochgestellten Stühle zu sehen – „ich habe so geräumt, dass sofort jemand weitermachen und gut starten könnte“, gibt Hübler zu verstehen. Auch er steckte in den letzten Monaten seine Fühler aus, konnte aber keinen Nachfolger gewinnen.

Hübler, der als Instandhaltungsmechaniker und Berufskraftfahrer gleich zwei Fachabschlüsse in der Tasche hat, gründete nach der Wende im Nebengewerbe einen Getränkehandel in seinem Wohnort Kössern und machte sich schließlich komplett selbstständig. Ins Sportcasino, das er mit unternehmerischen Mut übernahm, steckte er im Laufe der Zeit eine hohe fünfstellige Summe. Das Mobiliar gehöre ihm, sagt der 63-Jährige.

Haus gehört dem Verein, Grundstück der Kommune

Es gab gute Jahre. Als die Fußballer von Großbothen noch in der Bezirksklasse spielten, stimmte die Zuschauerzahl, und es klingelte auch in Hüblers Kasse. Zuletzt habe sich das Sportcasino aber kaum noch gerechnet, sagt der scheidende Wirt, der einst selbst in Kössern und Großbothen kickte und Mitglied im FSV ist.

Offenbar brach mit Hüblers Kündigung aber eine Frage auf, die sich bis dahin niemand gestellt hat – die nach dem Eigentümer des Sportcasinos. Der Verein hatte das Haus in den 90er-Jahren mit viel Eigeninitiative und Fördergeld auf gemeindeeigenem Grund und Boden gebaut und schließlich Wohnung wie Lokal vermietet. Mit den Einnahmen erwirtschaftete er einen Teil seiner Kosten. Allerdings sei zwischen FSV und Gemeinde Großbothen nie ein Erbbaupachtvertrag geschlossen worden, erläutert Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger. Der Verein habe angenommen, das Haus gehöre ihm, rechtlich gesehen sei es aber Eigentum der Kommune. Auch nach der Eingemeindung im Jahr 2011 rührte keiner am Status quo.

Erbaupachtvertrag angedacht

Inzwischen gibt es zwischen dem Verein und der Stadt Grimma Gespräche zur Zukunft des Sportcasinos. Der FSV habe den Wunsch geäußert, dass die Kommune in Verantwortung gehen soll, so Berger. Er wolle ihr das Haus überlassen. Darauf will die Stadtverwaltung jedoch nicht eingehen. „Ein Erbbaupachtvertrag wäre die sauberste Lösung“, betont der Rathauschef. Die Vorzugsvariante der Stadt sei, dass der Verein das Casino auf rechtlich korrekter Basis weiter betreibt. „Die Stadt kann keine wirtschaftliche Verantwortung übernehmen“, bekräftigt Berger.

Etablierte Gastronomen lehnen ab

Der Rathauschef hat schon Gastronomen der Region persönlich angesprochen. „Die haben aber alle viel zu tun und wenig Leute. Sie wollen sich das Sportcasino nicht noch ans Bein binden“, berichtet er über ernüchternde Gespräche und ist sich bewusst, dass auch für den FSV die Lage wegen der weggebrochenen Einnahmen alles andere als einfach ist. Die Stadt werde weiter um Interessenten werben.

Matthias Geißler, seit April neuer Präsident des FSV Grün-Weiß, hält sich bei dem Thema zurück, gibt aber zu verstehen, dass die bisherigen Beratungstermine aus Sicht des Vereins „nicht zufriedenstellend“ waren. Bereits im März habe man die Gespräche mit der Stadt angeschoben, wie es mit dem Sportcasino weiter gehen solle. Der Mietvertrag mit Christian Hübler sei zum 31. August beendet, die Gespräche mit neuen Interessenten müsse die Stadt führen, so Geißler.

Wer sich für das Objekt interessiert, kann sich bei Holger Krüger vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadtverwaltung Grimma melden (Tel.: 03437/9858-424, E-Mail: Krueger.holger@grimma.de).

Von Frank Prenzel